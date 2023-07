ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Antigo trunfo da Record na audiência no início dos anos 2010, Marcos Batista, conhecido como o anão Marquinhos, foi demitido da emissora nesta terça-feira (18). A saída foi mais uma de uma série de cortes que a empresa de Edir Macedo está fazendo nos últimos dias para reduzir o prejuízo de R$ 500 milhões que teve no ano passado com sua operação.

À reportagem, Marquinhos confirmou a informação. Em sua conta no Instagram, ele agradeceu a oportunidade que teve na TV: "Como tudo na vida é feito de fases e ciclos! Hoje se encerra mais um ciclo em minha vida, hoje deixo a Record TV para um novo tempo! Aqui vivi muitas experiências, serei eternamente grato a todos!".

Agora, ele deverá investir em produzir conteúdo para sua conta no Instagram, onde tem mais de 600 mil seguidores. A última aparição de Marquinhos na Record foi no sábado passado (15), dentro do Balanço Geral de sábado, ao lado do apresentador Wiliam Leite, que substitui Geraldo Luís desde sua saída, em maio, quando pediu rescisão do contrato que ia até 2024.

A saída de Marquinhos já era esperada devido ao salário alto e ao pouco aproveitamento que a emissora vinha fazendo dele em programas. O humorista apareceu pela primeira vez na TV em 2011, como assistente de palco de Geraldo Luís no Balanço Geral. Em 2013, viveu seu "auge" ao ganhar uma casa reformada do Programa do Gugu, apresentado por Gugu Liberato (1959-2019) na época.

O fato fez o programa chegar à liderança, e Marquinhos virou uma figura onipresente na programação. Em 2014, quando o Geraldo Luís migrou para o fim de semana e passou a comandar o Domingo Show, levou o fiel escudeiro. Eles ficaram juntos desde então, inclusive no retorno de Geraldo ao Balanço Geral.

DEMISSÕES NA RECORD

As demissões na Record começaram na segunda (17). Patricia Costa, apresentadora com 16 anos de empresa, foi desligada. Outros profissionais de bastidores também. Em nota, a TV afirmou que as saídas foram "necessárias" devido ao atual momento do mercado brasileiro.

Luiz Canário, diretor de apoio operacional do jornalismo da Record, também foi avisado que não era mais contratado ainda nesta manhã. Carmem Falcão, diretora de produtos multiplataformas, foi outra dispensada.

Quem também foi dispensado foi o jornalista Georgios Theodorakopoulos, o Grego, que estava na Record desde 1992 e atualmente era responsável por reportagens esportivas. Ainda na área esportiva, Janice de Castro, repórter desde 2005, foi demitida.

Roberto Thomé também confirmou à reportagem sua demissão. "Saí, acontece", lamentou. No Rio de Janeiro, Sylvestre Serrano, principal repórter da Record no estado, foi desligado. Adriana Oliveira, repórter local, e Adriana Rezende, repórter do Jornal da Record, também saíram. Esta última é conhecida também por ser prima do jornalista Marcelo Rezende (1954-2017), que foi apresentador do Cidade Alerta.

O perfil de profissionais que estão sendo desligados coincide: todos ganham alto salário, mas têm rendido pouco para a operação da Record neste momento. A ordem neste momento é economizar.