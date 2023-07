SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não é exagero dizer que "Barbie" é um dos filmes mais aguardados do ano, não só pelos espectadores, como também pelas lojas, restaurantes, cinemas e passeios.

Nas últimas semanas, a cidade de São Paulo foi tomada por uma onda cor-de-rosa que convida os fãs a viver a experiência da personagem antes ou depois de assistir ao longa.

Veja abaixo um roteiro com inspirado para viver a vida da boneca de plástico na cidade.

PASSEIOS

Andar 41 SP

Um quarto todo cor-de-rosa pode ser alugado em um dos prédios mais altos do centro da cidade. Com uma decoração toda instagramável, ele possui flores na parede, uma jacuzzi e vista para os prédios de São Paulo. A diária custa entre R$ 300 e R$ 800.

Ed. Mirante do Vale - Pça. Pedro Lessa, 110, Centro Histórico;

andar41.com.br

Barbie Dreamhouse Experience

Esse é o principal passeio relacionado à boneca de plástico. A casa traz uma experiência interativa e cheio de cenários para fotografar, recriando espaços como cozinha, quarto e piscina. Os visitantes podem ver o trailer da Barbie e ainda desfilar em uma passarela.

Shopping JK Iguatemi - av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Vila Olímpia, Piso 3, região oeste.

Seg. a sex., das 14h às 21h, sáb., das 10h às 21h, dom. e feriados, das 11h às 20h. De 13/7 a 10/11.

A partir de R$ 50

Cinemas

As redes de cinema prepararam combos que contém balde personalizado com o logo da Barbie e glitter, copos e pipoca cor-de-rosa. Eles estão disponíveis nas unidades do Cinemark, Cine Marquise, UCI, Kinoplex e Cinépolis.

Five Stars Limousine

Quem quiser viver o glamour da Barbie, pode alugar uma limousine cor-de-rosa com cílios nos faróis. No carro cabem dez adultos ou onze crianças e um adulto e ele pode ser alugado para aniversários ou outras comemorações. O valor cobrado inclui bebidas e doces, como marshmallow.

Fivestarlimousine.com.br;

R$ 1.690 infantil e R$ 1.790 adulto

Patinação

Patinar é algo que a personagem adora fazer. Em São Paulo é possível andar de patins na pista da Roller Jam, que tem pista com iluminação e música, ou até mesmo ao ar livre no Minhocão.

Roller Jam - r. Fernando Falcão, 393, Vila Claudia, região leste; a partir de R$ 30

Minhocão - Elevado Presidente João Goulart;

seg. a sex., das 20h às 22h e sáb., dom. e feriados, das 7h às 22h

Riachuelo

A loja de roupas, além de ter lançado uma coleção com itens da personagem, também decorou sua loja com um cenário para atrair o público. A unidade da avenida Paulista está decorada com um carro rosa, parecido com o que Barbie dirige no filme.

Av. Paulista, 2.277, Bela Vista, região central

PARA COMER E BEBER

Burger King

A rede de fast-food lançou um combo temático da boneca com embalagens decoradas no estilo do live-action. O chamado Pink Burger leva pão do tipo brioche, queijo sabor cheddar, carne, bacon em cubos e molho rosa sabor defumado. O combo também acompanha um Shake da Barbie, e donut com cobertura de chocolate rosa e branco. Além disso, uma unidade do restaurante foi totalmente decorada na temática do filme.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.514, Vila Nova Conceição, região sul

Café Cherie

O rosa domina os pratos e o ambiente da cafeteria. Bebidas como Pink Latte, servido em uma xícara de coração, e o Moccha Cherie, decorado com chocolate, são queridinhos na casa. Para comer tem croissant, cookie e bolos rosas. Vários ambientes da casa podem servir de cenário para os cliques nas redes sociais.

R. Doutor Melo Alves, 436, Cerqueira César, região oeste;

@cafecherieoficial

Go Coffe

A rede de cafeterias entrou na onda da barbie e lançou uma bebida rosa com glitter e sabor de tutti-frutti. Ela está disponível em todas as unidades. Além dos copos com o logo da boneca, a fachada de algumas lojas conta com uma decoração temática que se assemelha a uma caixa de boneca.

Todas as unidades. Gocoffee.com.br

Granfina Bistrô

A fachada é o que mais chama a atenção do lugar. Com paredes em rosa e detalhes na cor verde. Flores pela parede dão um toque romântico à casa, que serve brunch, massas bolos e outros pratos.

R. Rio Grande, 218, Vila Mariana, região sul;

@granfina.bistro

Pikurrucha's

A confeitaria decidiu ampliar o ambiente cor-de-rosa que dialoga com a boneca para seu cardápio, oferecendo opções como um café rosa com brigadeiro branco e pipoca doce, intitulado PipoCoffee (R$ 24), um pudim de leite ninho feito no formato de borboleta (R$ 24), um drinque chamado Pink Gin, entre outras opções.

R. Diana, 695, Perdizes, região oeste | R. Francisco Marengo, 1481, Tatuapé, região leste;

@pikurruchas

Splash Bebidas Urbanas

Voltado ao público infantil, a rede de bebidas lançou um frappê no sabor morango, que condiz com a principal cor da personagem. A indicação é comer acompanhado de um Donut Ring, com cobertura rosa.

Todas as unidades. bebasplash.com.br

Starbucks

É comum os clientes na rede de cafeteria personalizarem seus pedidos, seja mudando o leite de vaca para leite de amêndoas ou pedindo chantilly extra. A bebida que faz referência à "Barbie" também é uma personalização. É um frapuccino feito com base de baunilha, framboesa e pitaya, o que a torna cor-de-rosa, marca da personagem.

Todas as unidades. starbucks.com.br

The Good Cop Donuts

A franquia especializada em donut lançou cinco novos sabores para aguardar a chegada do filme ao cinema. Um deles é o Barbie Pool Party, que leva ganache de chocolate e tutti-frutti.

Todas as unidades. thegoodcop.com.br

FESTAS

NossaCasa

Algumas casas noturnas resolveram levar o clima de "Barbie" para a pista. A NossaCasa fará a festa dos anos 2.000 com a temática da boneca e pede para o público ir de rosa. Na festa toca pop, funk, rock e eletrônica.

R. Mourato Coelho, 1.032, Vila Madalena, região oeste.

Sex. (21), às 18h. R$ 30 depois das 22h

@nossacasa.vilamadalena

Zig

Além do filme "Barbie", também será lançado um álbum sobre o filme com artistas como Lizzo, Dua Lipa e Billie Eilish, artistas cujas músicas sempre tocam na Zig. Por isso, a casa fará uma festa com a temática da boneca mais famosa do mundo.

Av. Pacaembu, 33 - Barra Funda, região oeste.

Sex. (21), às 23h55. R$ 25 em shotgun.live