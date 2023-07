SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A história do homem que ficou dois meses à deriva no oceano Pacífico junto com uma cachorra repercutiu. Tim Shaddock, 51, e a cachorra Bella partiram do México em direção à Polinésia Francesa em abril.

A amizade começou pouco tempo antes de os dois começarem a viagem. Porém, a embarcação em que estavam foi danificada por uma tempestade várias semanas depois e eles ficaram perdidos no mar. Neste mês, foram resgatados por um barco de pesca depois que um helicóptero os avistou em alto-mar.

Porém, os dois tiveram que se separar assim que retornaram à costa. Isso porque o velejador australiano precisou voltar ao seu país de origem. Antes disso, porém, deixou Bella com a tripulação do barco Maria Delia, embarcação o resgatou.

"Ela é incrível, aquela cachorra é outra coisa, sou um pouco tendencioso, mas sim. Bella parecia ter me encontrado no meio do México, ela é mexicana, ela é o espírito do meio do país e não me deixou ir", disse segundo o jornal americano New York Post.

Antes de conseguir o novo lar para o animal, Tim afirmou que procurou três vezes por alguém que a adotasse. "Ela é muito mais corajosa do que eu, com certeza."

Quando a dupla foi encontrada, perto da costa oeste do México, dois meses depois que partiu, o homem estava muito mais magro e com uma grande barba. Tim disse que ele e a cachorra sobreviveram comendo peixe cru e tomando água da chuva.