SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um detalhe nos minutos finais de "Barbie" conquistou os fãs da filme lançado no último dia 20. Conforme dados do Google Trends, nas últimas 24 horas, o termo "Ken enough" registrou mais de 1550% de procura no site de buscas no Brasil. A frase está em um moletom usado por Ken (Ryan Gosling) no desfecho da produção.

Nos Estados Unidos, a tendência também é alta: "I Am Enough Hoodie Barbie" registrou mais de 350% de crescimento no mesmo período.

A peça usada pelo personagem de Gosling tem tudo a ver com a mensagem final do desenvolvimento do companheiro de Barbie no final. Para completar a personalidade ele, o moletom é todo em arco-íris, e chamou a atenção de quem já conferiu o longa-metragem.

Oficialmente, o produto similar pode ser encontrado no site da Mattel, responsável pelos direitos do universo da boneca, por US$ 60. Nesta segunda-feira (24), por exemplo, os tamanhos M e XL (extra grande, nos EUA) já estão esgotados. No Brasil, outros sites não oficiais vendem a mesma blusa por preços variados.

Além do pulôver de lã, é possível encontrar chapéu, caneca e camiseta com o termo "Kenough".