SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muita coisa ficou em suspenso no final da 3ª temporada de "Sintonia". Mais de um ano depois, o público finalmente vai saber o que aconteceu depois que Nando (Christian Malheiros), Doni (Jottapê) e Ritinha (Bruna Mascarenhas) ficaram no meio do fogo cruzado entre a polícia e a organização criminosa que controla o tráfico de drogas na série.

Na terça-feira (25), a partir das 4h01, os oito episódios da 4ª temporada da série serão disponibilizados pela Netflix. A reportagem teve acesso antecipado aos cinco primeiros e conta a seguir alguns dos acontecimentos que vão conduzir o trio de protagonistas daqui para a frente (se não quiser spoiler, pare de ler aqui).

Em primeiro lugar, é preciso dizer que a trama é retomada exatamente do ponto em que tinha sido encerrada. Os três amigos estão em um café, quando a polícia chega para pegar Nando. Ele havia decidido deixar a vida de crimes para trás, mas acabou não dando tempo de colocar a ideia em prática.

Como membros da facção estavam a postos para protegê-lo, ele e os amigos da quebrada se veem em perigo, com um tiroteio prestes a acontecer. Algumas das imagens dessa cena inicial já haviam sido divulgadas pela Netflix em um teaser.

Porém, nem tudo estava claro para quem acompanha a série. Já havia ficado claro que Doni era atingido por uma bala, mas será que ele vai sobreviver? Nando estava prestes a atirar em um policial com uma arma, isso vai se concretizar? E Ritinha, como vai ficar com tudo isso acontecendo ao seu redor?

Para quem não aguenta mais esperar a resposta, sim, Doni sobrevive. Após o fim do tiroteio, ele é levado em uma ambulância onde fica entre a vida e a morte. Após ficar cerca de um mês internado e acordar de um coma, ele volta para casa para concluir sua recuperação.

No entanto, a notícia de que ele era amigo de um criminoso se espalhou e a carreira dele está sofrendo os efeitos disso. Os contratos diminuíram e, além disso, ele já não consegue se movimentar no palco como antes, por causa das dores que sente no quadril, onde foi atingido.

Ritinha, por sua vez, faz uma promessa enquanto acompanha o amigo na ambulância. Ela afirma que dedicará sua vida a reparar injustiças se Doni sobreviver. Enquanto tenta entender como fazer isso, ela vai à igreja evangélica que costuma frequentar e tem a ideia de voltar a estudar.

A ex-ambulante, que se candidatou a vereadora na temporada passada, faz supletivo e depois cursinho, sendo finalmente aprovada para cursar direito em uma universidade particular. Na instituição, vai começar a viver uma realidade bem distante da que tinha na quebrada. Tudo isso enquanto tenta fazer dar certo o namoro com Formiga (MC M10), que saiu da prisão e está trabalhando como entregador.

Já Nando é retirado do café pelos colegas da organização e levado para a Bolívia. Lá, fica sabendo que a polícia prendeu a mulher dele, Scheyla (Júlia Yamaguchi), como sendo uma criminosa, e que os filhos estão sendo cuidados pelos avós. Após uma tentativa de atentado fora do país, ele resolve voltar a São Paulo.

Por aqui, elabora um plano para tirar Scheyla da cadeia, mas as coisas não vão sair exatamente como ele esperava. Além disso, o jovem terá de reconquistar o amigo Doni, que o culpa por todas as coisas ruins que aconteceram com ele nos últimos tempos.

A quarta temporada de "Sintonia" tem direção-geral de Johnny Araújo e foi produzida pela Gullane (inicialmente, a produtora era a Losbragas), com base em uma ideia original de KondZilla. Segundo a Netflix, trata-se da série brasileira mais vista da plataforma --ela chegou a figurar no top 10 das séries mais vistas em língua não-inglesa durante duas semanas.