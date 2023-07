BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O site estadunidense TMZ destacou nesta terça-feira (25) a briga em uma sessão do filme "Barbie", no cinema de um shopping em São Paulo, que viralizou na internet.

"Não está claro qual pessoa está sendo acusada, mas a garota de jaqueta rosa certamente levou a pior. Porque ela foi jogada no chão depois que uma das mulheres, furiosa, subiu os degraus. É uma cena bastante selvagem, especialmente depois de um filme como Barbie", destacou o portal de entretenimento.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, uma mulher empurra de forma violenta uma jovem, que se chama Melissa Oliveira, ao final da exibição da produção estrelada por Margot Robbie. Com o impacto, a jovem acaba caindo no chão.

Enquanto os créditos rodavam no telão da sala de cinema, as duas mulheres foram separadas por outras pessoas. A briga foi registrada pelas pessoas que estavam na sala e, logo, a cena viralizou.

"Não almoçou, não? Ela estava ofendendo minha neta desde a hora que chegou. Minha neta!", disse a mulher que empurrou a outra.

Nas redes sociais, Melissa se manifestou após a situação viralizar com vídeos feitos por quem estava na sala de cinema.

Durante o filme, ela contou que uma criança, acompanhada dessa mulher que havia sentado em seu lugar, não parava de falar com a mãe".

Em um momento, Melissa falou que a criança não deveria estar ali devido à indicação de idade do filme. "Eu simplesmente falei que a indicação do filme era 12 anos e que ela não deveria estar ali. E falei bem alto: 'Pergunta para sua mãe o que é sugar daddy, porque é isso que fala no filme'". Ela complementou: "Eu só falei isso o tempo todo, inclusive dá para ouvir no vídeo que eu falava isso. Eu não xinguei ninguém, só queria assistir meu filme em paz", disse.

Na sequência, ela tentou explicar o seu lado da história, dizendo que não ofendeu a criança. "Foi isso que aconteceu. Eu não procurei briga com ninguém, eu não levantei a voz com ninguém. Simplesmente levaram uma criança que não se comportou no cinema, mas pela atitude da avó já devem imaginar o porquê. Em momento nenhum eu fui grossa com a criança. Eu só falei que ela não estava na casa dela."

Ela contou também que, após ser empurrada, não ficou quieta e revidou. "Eu revidei a agressão, tirei o sapato e dei sapatada nela".

