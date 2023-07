SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influencer Thiago Schutz, mais conhecido como Calvo do Campari, está no centro de uma nova polêmica após uma declaração sobre o filme "Barbie". Em um vídeo publicado em suas redes, o youtuber admite que não assistiu ao filme de Greta Gerwig e, ainda assim, orienta seus seguidores a não saírem com mulheres que tenham assistido ao longa-metragem que conta a história da icônica boneca da Mattel.

"Muita gente me perguntando para falar do filme da 'Barbie'. Não assisti ao filme e nem vou. Não vou perder 2 horas do meu dia para ver", disse Schultz. "O que eu faria se fosse você? Se eu não estivesse namorando, eu perguntaria para a mulher que estivesse saindo se ela assistiu o filme da 'Barbie'; se ela falasse que 'sim' de forma empolgada, não sairia mais com ela."

A declaração do influencer logo gerou diversas reações debochadas e críticas nas redes sociais. A atriz Giovana Fagundes foi uma das influencers que se manifestou, fazendo um vídeo em tom de deboche sobre a atitude do Calvo do Campari. "Como divulgar um filme? Ponha um Red Pill dizendo, 'a mulher chegou para mim e falou: 'hey, já assistiu Barbie?', e eu falei: 'para com isso, cê tá tentando me moldar", ironizou ela.

Anteriormente, Schultz foi denunciado por supostas ameaças à atriz Lívia La Gatto.