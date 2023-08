SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (3), 11 novos filmes chegam aos cinemas de São Paulo. Entre os lançamentos mais populares, a comédia "Loucas em Apuros" acompanha a viagem de quatro jovens amigas pela Ásia e as confusões que elas encontram pelo caminho.

Outra estreia da semana é "Blue Jean", que aborda os ataques aos direitos da comunidade LGBTQIA+ no governo de Margaret Thatcher.

Confira a lista de estreias da semana nos cinemas de São Paulo.

*

ÁGUAS DA PASTAZA

O documentário acompanha uma comunidade de crianças que vivem isoladas na floresta amazônica.

Portugal, 2022.

Direção: Inês T. Alves.

10 anos

BLUE JEAN

Na Inglaterra de 1988, a professora Jean precisa esconder sua sexualidade para ser aceita. A chegada de uma nova aluna ameaça o segredo que ela guarda.

Reino Unido, 2022.

Direção: Georgia Oakley.

Com: Rosy McEwen, Kerrie Hayes e Lucy Halliday.

14 anos

CASA VAZIA

Raúl é um trabalhador rural desempregado e pai de família que vive isolado. Sem serventia para os donos de terras, ele vê o avanço das plantações de soja.

Brasil, 2021.

Direção: Giovani Borba.

Com: Nelson Diniz, Hugo Nogueira e Araci Esteves.

12 anos

DPEOIS DE SER CINZA

Três mulheres, com histórias completamente distintas, têm uma coisa em comum: amaram e se relacionaram com o mesmo homem. É a partir do ponto de vista delas que é contada a história de Raul.

Brasil, 2019.

Direção: Eduardo Wannmacher.

Com: Branca Messina, Elisa Volpatto e Sílvia Lourenço.

16 anos

DESTINOS OPOSTOS

O longa conta a história de Tony, um homem movido pelas grandes conquistas e que sonha em ser piloto de rali dos sertões. Mas o jovem esconde traumas de um passado difícil.

Brasil, 2022.

Direção: Walther Neto.

Com: Breno de Filippo, Priscila Sol e Danilo Sacramento.

12 anos

DISCO BOY: CHOQUE ENTRE MUNDOS

O primeiro longa de ficção do cineasta italiano Giacomo Abbruzzese conta a história de um jovem bielo-russo que decide entrar para a Legião Estrangeira francesa pela cidadania.

França, Itália, Bélgica e Polônia, 2023.

Direção: Giacomo Abbruzzese.

Com: Franz Rogowski, Morr N'diaye e Laetitia Ky.

12 anos

GUERRA ENTRE HERDEIROS

A comédia acompanha as irmãs Macey e Savanna, que estão determinadas a garantir a herança da família.

Estados Unidos, 2022.

Direção: Dean Craig.

Com: Toni Collette, Anna Faris e Thomas Haden Church.

14 anos

LOUCAS EM APUROS

Quatro amigas viajam pela China em busca de autoconhecimento e da mãe biológica de uma delas.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Adele Lim.

Com: Stephanie Hsu, Ashley Park e Sherry Cola.

16 anos

LUIZ CARLINI - GUITARRISTA DE ROCK

O documentário conta a trajetória do músico Luiz Carlini, fundador da banda que gravou os primeiros álbuns com Rita Lee.

Brasil, 2022.

Direção: Luis Carlos Pereira Lucena.

Classificação não informada

MEGATUBARÃO 2

Depois de encontrar um Megalodon, a equipe de Jonas Taylor parte em uma nova jornada nas profundezas do oceano.

Estados Unidos e China, 2023.

Direção: Bem Wheatley.

Com: Jason Stayham, Jing Wu e Cliff Curtis.

12 anos

THE FIRST SLAM DUNK

O armador Ryota Miyagi segue os passos do irmão mais velho, que foi um famoso jogador de basquete antes de morrer.

Japão, 2022.

Direção: Takehiko Inoue.

Livre