SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A recém solteirice de Rauw Alejandro parece estar fazendo bem a ele. O ex-noivo de Rosalía foi visto curtindo um momento relax com a cantora Shakira nesta semana.

Nas redes sociais, circulam imagens dos dois se banhando em um rio em Porto Rico, terra natal do rapper. Ele e Rosalía anunciaram no fim de julho que se separaram após um relacionamento de três anos e um noivado que durou três meses.

O cantor adotou um visual com tranças brancas no cabelo, o mesmo que aparece nas imagens e, no Instagram, compartilhou algumas fotos de paisagens pelo local -assim como Shakira. O encontro cria boatos de um possível relacionamento entre os dois. Ela e Rauw já trabalharam juntos em 2022, na música "Te Felicito".

Os filhos da colombiana, do casamento com Piqué, também estavam presentes.