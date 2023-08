SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O projeto "7 Leituras" apresenta, na próxima terça-feira (8) a peça "Pousada Refúgio", de Leonardo Cortez, autor que soma soma quatro indicações ao Prêmio Shell, o mais importante do teatro brasileiro, no palco do Sesc 24 de Maio.

Como parte de sua 17ª edição, o programa com direção geral de Eugênia Thereza de Andrade, tem se dedicado à dramaturgia brasileira contemporânea. Nesta leitura dramática de tom satírico, as personagens repetem o mantra "vamos para Gonçalves!" em busca de realizar seus desejos financeiros e pessoais por meio de uma pousada onírica na bucólica cidade mineira.

A leitura é dirigida por Mika Lins e traz o elenco formado por Bel Kowarick, Diego Machado, Marcos Suchara, Norival Rizzo e Tuna Dwek. "Pousada Refúgio" comenta os conflitos internos de cada personagem durante um jantar entre dois casais de amigos e um cunhado.

O texto de Leonardo Cortez propõe expor a hipocrisia e os segredos de suas personagens, representantes da elite brasileira, o que acaba levando a história para um desfecho inesperado, que questiona o que restará do sonho diante das fragilidades morais e éticas dessa fatia da sociedade.

Em 17 anos, o "7 Leituras" já navegou por obras de dramaturgos clássicos, como Ionesco, Shakespeare e Harold Pinter, passando por nomes modernos como Caryl Churchill e Mauro Rasi. Neste ano, já foram lidos autores nacionais como Bosco Brasil, Ana Saggese e Maíra Dvorek.

Os ingressos para o espetáculo são gratuitos. O Sesc 24 de Maio fica na rua 24 de Maio, 109, no centro de São Paulo.