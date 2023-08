SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como forma de atrair turistas estrangeiros, o Inprotur (Instituto Nacional de Promoção Turística da Argentina) oferece um vale no valor de até US$ 100 para quem visitar o país.

O benefício deve ser concedido pelo menos até o final de 2023 para estrangeiros maiores de 18 anos que permaneçam por pelo menos três noites na Argentina. São cerca de 1.500 opções de gastronomia, bem-estar, aventura e entretenimento disponíveis no catálogo.

Para participar, basta acessar o site do programa Tesouros Argentinos e preencher o novo formulário, que deve estar disponível no próximo dia 15 de agosto, com informações básicas, como nome, idade, país e cidade de origem, além da data de chegada e saída.

O vale é convertido em pontos que podem ser utilizados exclusivamente nos estabelecimentos do programa, por meio de uma plataforma de troca. O benefício é pessoal e intransferível para gastar apenas em território argentino durante a estadia no país, não sendo possível trocá-lo por dinheiro.

Após preencher o formulário, o turista deve ativar seu benefício na chegada à Argentina, em locais destinados a este fim. Se o viajante não ativar o vale, ele não poderá fazer uso do benefício. Os pontos têm prazo de validade de 30 dias a partir da data em que a ativação é realizada.