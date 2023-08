SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo álbum de Iza, 'Afrodhit', já começa em ebulição. Em "Nuca Mais", faixa que abre o álbum, a cantora narra uma paixão fracassada com rispidez. Recém-saída de seu casamento com o produtor Sérgio Santos, a cantora, no entanto, nega que a faixa seja uma resposta ao ex.

"Ou fica pra vida toda ou pra nunca mais/ anel no dedo, dedo no block, quem você quer enganar?", entoa.

A cantora anunciou o fim do seu casamento em outubro do ano passado. Na época, ela se limitou a dizer ter vivido uma linda história de amor e que seu ex-marido era um homem incrível.

Não é o que ela dá a entender nas músicas. Iza volta a imprimir o sentimento de amargor no seu timbre rouco em "Tédio", a quarta faixa do álbum, ao dizer que não há remédio que cure uma relação desgastada. "Tá tão difícil de esquecer/ o que me contam de você/ só agora eu posso te ver, chato, mimado, tão blasé/ não tem mais remédio pra nós dois", ela diz, na canção.

Mas Iza nega que seja um recado para o ex. "Essa arte fala mais sobre mim mesma do que sobre qualquer outra coisa. Passar por esses altos e baixos faz parte da construção da nossa personalidade. Não estou endereçando essa música especificamente a ninguém."

Ainda assim, ela admite ter cantado com raiva de propósito. "Na vida a gente sente frustração, dor, tédio, raiva, deboche. Passei por esses sentimentos até me apaixonar de novo. Não tinha como eu falar sobre outra coisa. É um desabafo", conta.