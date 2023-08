SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (6), os passageiros de um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro foram surpreendidos com uma apresentação curta da cantora Alcione, de 75 anos. O voo atrasou devido a uma necessidade de reparo emergencial no ar condicionado, conforme relatado pelos próprios passageiros em redes sociais.

Os fãs que estavam a bordo descobriram a presença da artista e não perderam a oportunidade de pedir que ela cantasse. Sem hesitar, Alcione se levantou e emocionou a todos ao entoar a clássica canção "Não Deixe O Samba Morrer". O momento viralizou na web.

A Latam foi procurada pela reportagem, e não retornou ao pedido de nota sobre o avião.

Em maio, Alcione foi homenageada pela 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira, realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, sua trajetória de vida foi retratada em quadros que se intercalaram com a premiação.

Vestindo um elegante traje dourado, a homenageada da noite emocionou a todos ao iniciar sua apresentação com a canção "Obrigada". Alcione também compartilhou com o público sobre sua recente cirurgia na medula, há três meses, e revelou que está se recuperando bem, mesmo com a presença de quatro parafusos. Com uma confiança contagiante, ela prometeu que em breve estará caminhando normalmente, "como uma gatinha".