SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O galã de comédias românticas Hugh Grant apareceu um tanto quanto irreconhecível no trailer do filme "Wonka". A produção tem o protagonismo de Timothée Chalamet na história "A Fantástica Fábrica de Chocolate".

Os poucos minutos do trailer da produção que nem chegou aos cinemas, já que a previsão de estreia é para dezembro de 2023, já deixaram espaço para críticas. Ao final do trecho divulgado, o personagem de Chalamet conversa com um Oompa-Loompa, interpretado pelo britânico .

Tradicionalmente, o papel é concedido a atores anões, como Deep Roy, que tem 1,32 metro de altura e viveu o personagem na produção de 2005.

"Papéis em Hollywood, em geral, são muito difíceis para as pessoas da minha comunidade conseguirem ? além do elfo, do duende e disso e daquilo. Então, por que eles estão sendo retirados da minha comunidade?", disse o ator Dylan Postl ao jornal Piers Morgan Uncensored.

A decisão de escalar o artista para um Oompa-Loompa foi de Paul King, diretor de "Wonka". Ele disse que a ideia foi um momento de luz.

"Voltando ao livro e lendo todos aqueles poemas, e ouvindo a voz [dos Oompa Loompas] como uma voz muito cínica, sarcástica, cruel, engraçada, mas perversa, eu disse, 'Oh... Isso é meio que um pouco como Hugh!' Você diz 'Hugh Grant é um Oompa-Loompa! Sim, por favor!", disse em entrevista à Empire.

A diretora da organização Little People of America, que ajuda pessoas com nanismo, diz que artistas anões tem poucas oportunidades de conseguirem papéis melhores ou uma representação mais autêntica

"'Wonka' está até zombando do papel de Oompa-Loompas ao utilizar Hugh Grant em vez de um anão de verdade", afirma Jennifer Crumly ao jornal Washington Post.