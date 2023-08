RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A chuva fina que caia sobre a cidade do Rio de Janeiro deu o tom de tristeza na despedida dos fãs à Aracy Balabanian. A atriz, que morreu aos 83 anos na manhã desta segunda-feira (7) após uma longa luta contra um câncer de pulmão, é velada desde 10h no Salão Assyrio do Teatro Municipal, no Rio.

Um dos primeiros a chegar ao velório foi o maquiador Fernando Torquatto. Os dois se conhecerem quando ele foi contratado pela Globo para trabalhar na novela "Da Cor do Pecado" (Globo, 2004).

"Eu estava inseguro, nunca tinha trabalhado com uma estrela daquela grandeza", lembra Torquatto, que então mandou uma cartinha para Aracy contando de seu nervosismo. "Ela foi super carinhosa e me pegou pelos braços. Desde então, nos aproximamos mais e mais. Ela era a melhor pessoa para dar conselhos, uma pessoa muito sábia."

O velório é aberto ao público até às 13h desta terça-feira (8). Depois, a atriz será cremada em cerimônia fechada apenas para amigos e parentes, no Crematório e Cemitério da Penitência.

Durante a carreira, Balabanian colecionou papéis inesquecíveis, firmando-se como um dos rostos mais famosos da televisão brasileira. Conhecida pela versatilidade, ela foi do humor escrachado ao drama profundo em uma carreira com mais de cinco décadas.

Entre seus trabalhos mais conhecidos na televisão, está a personagem Cassandra, do programa "Sai de Baixo", exibido pela TV Globo entre 1996 e 2002. Além disso, deu vida à célebre Dona Armênia, na novela "Rainha da Sucata", um de seus trabalhos mais lembrados pelo público.

Dezenas de famosos lamentaram a despedida em publicações nas redes sociais, incluindo o presidente Lula, que emitiu uma nota de pesar no início da tarde desta segunda.