SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ela está de volta! Gisele Bündchen foi anunciada pela Victoria's Secret nesta quarta-feira (9) como uma das estrelas da campanha 'The Icons'. A brasileira não modelava pela grife desde que deixou o cargo de "angel", em 2006.

Nomes como Hailey Bieber, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Naomi Campbell, Adut Akech, Emily Ratajkowski e Paloma Elsesser também foram anunciadas como parte da campanha.

Ainda não se sabe se Gisele estará no The Tour, desfile que acontecerá em 26 de setembro e substitui o antigo Victoria's Secret Fashion Show. A apresentação não acontecia há quatro anos, desde que a marca de lingeries iniciou um processo de reformulação para se afastar da taxação de sexista e gordofóbica devido à escalação das modelos e ao time de "angels" -as mais disputadas top models do mercado.

A revelação vem logo após a passagem de Gisele pelo Brasil para uma campanha publicitária.