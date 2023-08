SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo está cheia de restaurantes e bares que servem seus pratos e bebidas de maneira convencional, no máximo a luz de velas. No entanto, na capital também surgem experiências que vão além da comida, para quem está cansado da monotonia e quer se aventurar ?e também está disposto a gastar mais.

Existem dois jantares no escuro, seja com luzes todas apagadas ou com vendas nos olhos dos visitantes. O público come entradas, prato principal e sobremesa sem saber exatamente o que lhe estão servindo.

Para quem tem um espírito ainda mais aventureiro, o Dinner in the Sky oferece jantares, almoços e coquetéis em um restaurante suspenso a 50 metros do chão.

Há ainda experiências mais lúdicas, tanto para crianças quanto para adultos. Os pequenos que gostam de dinossauros podem comer hambúrgueres enquanto veem apresentações dos dinos. Em outra atração, o chá do Chapeleiro Maluco de "Alice no País das Maravilhas" é regado por gin e drinques exclusivos.

Veja a seguir uma lista de jantares e bares que trazem experiências que ultrapassam a gastronomia.

*

Dining in The Dark

Com os olhos vendados, o público atiça outros sentidos; a aparência agora pouco importa ?o paladar e o olfato que terão destaque. O cardápio a ser degustado é composto por entrada, prato principal e sobremesa. Há três opções, classificadas por cores: o vermelho, com pratos predominantemente feitos com carne vermelha; o verde, com pratos vegetarianos; e o azul, com peixe e outros frutos do mar.

Hub Food Art & Lounge - r. Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia, região oeste; sex., às 20h, 11, 18 e 25/8 e 1/9; https://dininginthedarkexperience.com/sao-paulo/

Dinner in The Sky

A ideia da experiência é servir refeições em um restaurante suspenso a 50 metros do chão. Quem quiser comer nas alturas pode escolher entre quatro experiências, com preços e composições diferentes. O almoço dura 50 minutos, é servido em dois horários e inclui entrada, prato principal e sobremesa, além das bebidas. O jantar é o mais extenso, com dois tipos de entradas. Há também o coquetel e o sunset, com petiscos e bebidas. Esta edição da atração acontece ao lado da ponte Estaiada.

Av. Magalhães Castro, 6.118, Butantã, região oeste. De 30/8 a 10/12; a partir de R$ 300 em www.dinnerinthesky.com.br

Jantar Cego

O espaço Dive, inaugurado em maio deste ano, oferece experiências gastronômicas totalmente no escuro. O jantar acontece em um ambiente com mesas amplas e é servido couvert, entrada, prato principal e sobremesa. Já a outra opção é o boteco com petiscos, feijoada e cerveja. Os garçons são pessoas cegas e o show, que inclui músicas brasileiras e internacionais ao vivo, também é realizado por eles. As atividades ocorrem quinzenalmente.

Espaço Dive - Av. Morumbi, 8.503, Brooklin, região sul; a partir de R$ 230. https://www.sympla.com.br/produtor/jantarcego

Mad Hatter?s Gin and Tea Party

Sob o tema do Chá do Chapeleiro Maluco, inspirado em Alice no País das Maravilhas, a experiência é composta por apresentações dos personagens da história clássica, como o Gato Risonho, a Lebre de Março e a lagarta Absolem, em um cenário lúdico. No lugar do chá, são servidos gin e coquetéis exclusivos, como o Arganaz feito com caramelo de flores, suco de limão siciliano e chá de jasmim.

Greta Galpão - r. Pedro Soares de Almeida, 104, Vila Anglo Brasileira, região oeste; até 13/8; a partir de R$ 190 em feverup.com

Magic Dining - Dinos Experience

Enquanto saboreia o rodízio de batata frita, salada, pizza, massas e mini hambúrgueres, o público interage com réplicas de dinossauros em cenário de selva, em uma apresentação que acontece a cada 15 minutos.

Shopping Ibirapuera - av. Ibirapuera, 3.103, Indianópolis. ter. a sex., das 17h às 23h30; sáb. das 12h às 23h30; dom. e feriados das 12h às 22h; criança a partir de R$ 59 e adulto a partir de R$ 89 magicdining.com.br