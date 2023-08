ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após obter bons resultados de audiência com a transmissão no YouTube da Copa do Mundo feminina e outros torneios da Fifa, a Cazé TV vai começar a transmitir partidas do futebol da Europa. Nesta quinta-feira (10), a Livemode, empresa que gerencia o canal do streamer Casimiro Miguel, fechou uma parceria com a Bundesliga para a transmissão de partidas do Campeonato Alemão.

O acordo é válido pela temporada 2023/2024, que começa no próximo dia 18. Ao todo, serão 38 jogos exibidos até maio de 2024, com um jogo por rodada da competição transmitido. Além da liga da Alemanha, a Cazé TV mostra no próximo sábado (12) a Supercopa da Alemanha entre Bayern de Munique e RB Leipzig, para inaugurar a parceria.

As duas primeiras transmissões do Alemão já estão definidas. Na primeira rodada, a Cazé TV exibe o embate entre Werder Bremen e Bayern de Munique, marcado para o dia 18, às 15h30 (horário de Brasília). Já na segunda rodada, o encontro entre Bochum e Borussia Dortmund será a atração da vez. O jogo vai ar no próximo dia 26, às 10h30.

O Campeonato Alemão é mais uma competição da Cazé TV, que também tem acordos com outras instituições para transmissão de eventos ao vivo. Uma delas é com o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) para transmissões de eventos olímpicos e dos Jogos Pan-Americanos do Chile, vão acontecer em novembro.

Existe também uma parceria com a FIFA, com as Copas do Mundo e o Mundial de Clubes; e com o Athletico Paranaense para os jogos do Brasileirão. A Cazé TV também anunciou recentemente que transmitirá os jogos do Inter Miami, que tem Lionel Messi, na US Open Cup, ligada à MLS (Major League Soccer).