SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos programas preferidos do paulistano é o café da manhã nas padarias da cidade. Pensando nisso, cafés, restaurantes, confeitarias e até bares decidiram abrir suas portas no Dia dos Pais para servir um café da manhã típico para quem pretende começar o dia celebrando a data.

Da Vila Mariana até o Butantã, os espaços oferecem desde um cardápio com opções diversas até a chance de provar um brunch matutino ou mesmo todo o cardápio da casa. Os valores variam de R$ 36 a R$ 180 e muitas opções podem servir até duas pessoas.

Confira abaixo a seleção de endereços para o café da manhã do Dia dos Pais:

ANTIQUÁRIO CAFÉ

Localizado na Vila Mariana, o espaço é um bar e, como o nome faz supor, um antiquário que vende peças clássicas. Às quartas-feiras tem sempre um show de jazz regado ao cardápio de drinques da casa, além dos pratos do jantar. Mas, aos domingos, o espaço serve um brunch que inclui croissant, ovos mexidos com bacon, manteiga, geleia de frutas vermelhas caseira, brioche, uma tábua com provolone, salame e damasco, além de uma sobremesa que sai a escolha do freguês - no cardápio eles contam com salada de frutas da estação, bolo e waffle com sorvete de creme, acompanhado de calda de chocolate ou melado. Sai a R$ 90 e é servido a partir das 10h.

r. Guimarães Passos, 17, Vila Mariana| @antiquariocafe

BACKSTAGE MEAT & HEAT

No Dia dos Pais, o restaurante preparou uma opção de brunch exclusiva, servida a partir das 10h30. As opções são croissant tostado com trio de ovos (salada de ovo, ovos cremosos e ovo frito com gema mole) e bacon, iogurte grego com mel e geleia de frutas vermelhas feita na casa, além de panqueca com doce de leite com melado de laranja, chantilly e frutas frescas que sai a R$ 65. A segunda opção é o bagel com rosbife a R$ 50, acompanhado de queijo gouda e cebola caramelizada e brócolis em rama e batata ao murro finalizado com manteiga e parmesão, ou o bagel com salmão (R$ 53,50), com cream cheese temperado e picles de beterraba (acompanhado de brócolis em rama e batata ao murro finalizado com manteiga e parmesão).

r. Bartolomeu de Gusmão, 78, Vila Mariana| @restaurantebackstage

CAFÉ ZINN

A rede Café Zinn, de Daniela Coelho, vai servir no Dia dos Pais o recém-lançado Brunch para Dois (R$ 180), com itens que são os mais pedidos pelos frequentadores da casa. Pelo valor, o cliente tem direito a uma cesta de pães com mini croissant francês, pão campanha levin, pão rústico levin, 05 pães de queijo acompanhados de manteiga de tomilho da casa e geleia de manga. É possível acrescentar ainda o rosbife fatiado, queijo chévre ou mozzarella de búfala e dois toasts avocado, caprese e/ou cogumelos. Por fim, o espaço oferece como opções de bebida o suco de laranja fresco, chá mate, espresso, cappuccino ou café coado. Quem for à unidade da Haddock Lobo pode chegar a partir das 8h para o café da manhã, mas na unidade do shopping Iguatemi só a partir das 10h.

Rua Haddock Lobo, 1574, Cerqueira César| @ocafezinn

JULICE BOULANGÈRE

Foto do brunch servido no café da manhã da Julice Boulangère Divulgação Foto do brunch servido no café da manhã da Julice Boulangère **** A padaria artesanal em Pinheiros serve um brunch com pratos à la carte capazes de satisfazer de duas a três pessoas. Por R$ 179 é possível ter acesso a boa parte do cardápio da casa num brunch que conta com cesta de pães, porções de de manteiga, requeijão e geléia artesanal, além de dois mini croques, duas mini quiches, duas saladas de frutas, iogurtes com granola, crepes de presunto e queijo com ovo frito, presunto cru e queijo brie fatiado e duas sobremesas, além da clássica mimosa, que pode ser substituída por água de coco ou bebidas quentes, como café e chocolate. O espaço abre às 8h.

r. Dep. Lacerda Franco, 536, Pinheiros| @julicepaes

MORGANE BOULANGERIE

A padaria artesanal no bairro do Butantã não deve oferecer opções especiais para celebrar o Dia dos Pais, mas deixará seu cardápio de café da manhã à disposição a partir das 8h30. Localizado dentro de um hub gastronômico chamado Galpãozin, o Morgane tem como carro chefe a focaccia (R$ 18) com recheios que mudam semanalmente e variam de calabresa a mussarela com cebola roxa e azeitona preta, além do brioche e do kougelhopf, ambos a R$ 20. Entre os acompanhamentos, o espaço serve o chocolate quente (R$ 14), o café espresso (R$ 8 ou R$ 12, duplo) e o café coado (R$ 6).

av. Corifeu de Azevedo Marques, 1266, Butantã| @morgane_boulangerie

PÃO GARIMPEIRO

Outra opção de padaria artesanal também no Butantã, zona oeste, o Pão Garimpeiro oferece aos fins de semana um café da manhã completo, com todas as opções do cardápio por R$ 38 na política do coma à vontade. Todas as opções de pão são integrais, e servem desde o italiano (R$ 23 inteiro), de jenipapo com macadâmia (R$ 27 inteiro) e com castanha do Pará (R$ 27 inteiro) até o de chocolate (R$ 27 inteiro). Outras opções são a conceição (R$ 12) e os cookies de damasco e castanha (R$ 9).

r. José de Moraes Ferraz, 25, Conj. Res. Butantã| @opaogarimpeiro

RENDEZ-VOUS

A partir das 9h, o bistrô parisiense serve um brunch assinado pela chef Adriana Silvério. No valor de R$ 62, o brunch completo conta com Croque monsieur, cookie de chocolate, salada de frutas com granola e iogurte, suco de laranja e café expresso. Já o da casa, Brunch Rendez-Vous (R$ 62,00) vem com Ovo Benedict de presunto ou suíço de queijo (servido morno), croissant ou Pain Chocolat, salada de frutas com granola e iogurte, manteiga, geleia, suco de laranja e café espresso.

r. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros| @rendezvous.bistro

ST. LOUIS BURGER

O café americano do St. Louis é a novidade da hamburgueria para o Dia dos Pais. A casa abre a partir das 8h e trabalha com opções como o Hungry Man (R$ 48) formado 2 panquecas, 2 ovos, 2 fatias de bacon e batatas da casa; o Buttermilk pancakes (R$ 36) com 3 panquecas americanas cobertas com manteiga, mel, maple syrup ou calda de frutas vermelhas; o Avocado Toast (R$ 28), com pão de fermentação natural com avocado, ovo frito e bacon; e o Biscuit and egg (R$ 29) feito de buscuit artesanal, honey butter, ovo e bacon.

r. Batataes, 136, Jardim Paulista| @stlouisburger

STERNA CAFÉ

A partir das 8h, o Sterna Café, nos Jardins, serve o Brunch sem Preguiça (R$ 69,90) que vem com pão de fermentação, coalhada, ovos mexidos, salmão defumado, rúcula e tomate cereja. Quem busca por opções mais light também pode cair de boca no Brunch Orgulho da Nutri (R$ 35), que traz omelete, presunto, queijo e tomate confit, no Brunch Dia de Cardio (R$ 47), com ovos mexidos com bacon, torradas, geleia, doce de leite ou requeijão, frutas, iogurte e fatia de bolo do dia, e no Brunch Focado na Dieta (R$ 42), que oferece brioche com crosta de requeijão, ovos mexidos, frios e frutas.

r. Augusta, 2840, Cerqueira César| @sternacafe

Z DELI

Já é famoso o brunch do Z Deli servido a partir das 9h na unidade no Centro de São Paulo, na República. Para o dia dos pais, o espaço preparou um cardápio especial formado por pela Shakshouka (R$36) de ovos cozidos em molho de tomate bem temperado, pimentões, salsa, coentro e hortelã, acompanhada de torradas de sourdough, a Babka french toast (R$ 29), servida com chantilly, morango e mirtilo, sementes de abóbora e caramel syrup, as Blueberry pancakes (R$ 43) recheadas com mirtilo, manteiga, chantilly, morango e maple syrup e o Lox & Bagel (R$ 49), formado por bagel, salmão defumado, cream cheese, tomate, cebola roxa e alcaparras (servido aberto ou fechado)

r. Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 785, Itaim Bibi| @zdelisandwiches