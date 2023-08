SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jason Momoa, nascido em Honolulu, do Havaí, tem usado as redes sociais para compartilhar seus pensamentos a respeito dos incêndios florestais que já mataram 80 pessoas em seu estado de Em seu perfil do Instagram, ele pediu para pessoas que estiverem cogitando fazer turismo em Mauí, a ilha do estado americano que é a mais atingida pelo fogo, desistam da ideia. "Mauí não é o lugar para você tirar as suas férias no momento", ele escreveu na rede social na sexta, 11. "Não ache que sua presença é necessitada em uma ilha que está sofrendo assim".

Ele ainda alertou seus seguidores de que os voos barateados são destinados a pessoas que foram afetadas pelo incêndio e precisam sair do local. "Nossa comunidade precisa de tempo para se curar, viver seu luto e se restabelecer. Isso significa que, quanto menos visitantes na ilha consumindo recursos que se tornaram extremamente limitados, melhor."

O protagonista de "Aquaman" também repostou fotos da organização 'Aina Momona, que explicavam a devastação no local, e deu sugestões de organizações como a ActBlue Emergency Fundraiser for Maui Fire e a Hawai'i Community Foundation's Maui Strong Fund que estão recebendo doações para a ilha.

Os incêndios florestais no Havaí forçaram a retirada de centenas de moradores e turistas e provocaram quedas de energia em várias regiões desde a quarta (9). Segundo o governo local, a situação é crítica, e algumas pessoas tiveram que pular no mar para fugir das chamas que se alastram devido aos fortes ventos. A região mais atingida é a ilha de Mauí, e as chamas devastaram a cidade turística de Lahaina.