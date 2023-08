SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Brady foi visto na plateia do show do Blackpink em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (11). Pelas fotos, a lenda do futebol americano, de 46 anos, não parece ser um Blink (nome dado aos fãs do Blackpink), mas sua filha Vivian, 10, certamente é.

Na manhã deste sábado (12), Brady respondeu a um tuíte que mostrava uma foto, tirada por um fã, dele parado no chão do local. Vestindo um boné preto e uma camiseta branca, o atleta estava olhando para o palco, cercado por fãs do grupo de K-pop.

"Esta é a foto mais 'pai leva a filha e amigas ao show' já tirada", Brady brincou em resposta à foto no Twitter.

A aparição de Brady ocorre durante a turnê principal mais recente do Blackpink nos Estados Unidos, que também inclui paradas em Las Vegas, San Francisco e Los Angeles.

Brady disse à revista People em junho que ele e seus filhos têm "muitos bons planos" para viagens de verão, desde uma jornada à Disney até uma viagem ao Brasil com a mãe deles e sua ex-esposa, Gisele Bündchen.

Ele compartilha a guarda de Vivian e o filho Benjamin, 13, com Bündchen, e também é pai de Jack, 15, seu filho com a ex Bridget Moynahan.