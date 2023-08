Acontece nesta segunda-feira (14) o velório de MC Katia, precursora do funk carioca que morreu aos 47 anos por complicações de uma cirurgia.

O velório está marcado para as 10h na sala G no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. O sepultamento acontecerá às 15h45 no mesmo cemitério.

MC Katia morreu neste domingo (13) por complicações de uma cirurgia para a retirada de um mioma. Seu pé necrosou por uma trombose, e a perna precisou ser amputada duas vezes: primeiro no pé, depois acima do joelho.

No sábado (12), ela ganhou uma prótese, mas a vereadora Verônica Costa alertou os fãs: "Infelizmente a Katia não está bem! O caso é mais delicado do que possamos imaginar! Quero pedir de coração que vocês orem por ela. Meu Deus, toma frente em nome de Jesus! Misericórdia. Vamos suplicar! Vamos orar, gente! Cuida dela, Senhor Deus!"

Em junho, MC Katia fez uma série de vídeos contando que não estava conseguindo andar e pediu ajuda financeira na internet: "Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse dentro de casa. Estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho recurso.

Tumor no útero e operação: "Há um ano, eu fiquei internada no hospital e apareceu uma massa no meu útero, os médicos falaram que poderia ser um câncer e aí começou a minha luta diária. Graças a Deus, não é câncer. É um mioma, é um tumor benigno."

Sem andar: Em seu relato, a cantora disse que já não conseguia mais andar e que precisaria tirar o mioma para que seus rins voltassem a funcionar e ela, enfim, voltar a usar os pés.

PÓS-CIRÚRGICO

No início de julho, em entrevista ao Extra, Katia contou ter retirado o mioma, mas que precisaria passar pela amputação: "Sigo me recuperando da cirurgia do mioma, mas ainda tenho uma luta, pois ainda estou com problemas na perna de circulação. Infelizmente, vou perder metade do pé, que está necrosado."

A funkeira disse que aceitou a sua condição, já que não havia o que fazer. "Estou engolindo a seco, mas conformada, pois não tem outro jeito. Os médicos estão fazendo de tudo, mas a minha vida vale mais. Se tem que ser assim... Meus dedos estão todos pretos. Infelizmente, o mioma e o cigarro fizeram isso comigo."

No dia 29 de julho, a cantora havia passado pela cirurgia para amputar parte do pé. A notícia foi informada via comunicado nas redes sociais. Ainda por lá, a família, amigos e fãs da cantora mobilizaram uma campanha para ajudá-la financeiramente por meio de doações.

Katia seguiu internada no CTI no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro.

No começo de agosto, ela foi operada novamente e o marido atualizou seu estado: "Katia passou por uma nova cirurgia, fez mais uma amputação, pois o sangue não estava indo para o pé, e foi necessário amputar acima do joelho. A cirurgia foi bem, deu tudo certo. Ela segue se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho", informou ele.

VAQUINHA DOS FÃS E AMIGOS

Além das campanhas para ajudar Katia financeiramente durante todo o tratamento, uma 'vaquinha' foi iniciada para a compra da prótese.

Nela, a família informou que a funkeira retirou um mioma de 30 cm e 5 kg, no qual gerou algumas complicações como a trombose venosa e uma isquemia. Logo, a amputação inicial de parte do pé e, em seguida, outra amputação, agora 4 palmos acima do joelho.

Além disso, foi informado que Katia teve um problema renal crônico, necessitando de hemodiálise.

'AMOR DA MINHA VIDA'

Dj LD, viúvo de Mc Kátia, usou o Instagram para lamentar a morte da cantora aos 47 anos: "Gente, é com muita tristeza no meu coração que venho informar o falecimento do meu grande amor da minha vida, Kátia".

Além dele, outros famosos e amigos de Katia prestaram homenagens durante a noite de domingo.