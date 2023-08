SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após muita especulação, Kendall Jenner e Bad Bunny finalmente assumiram que estão juntos. Os dois vinham sendo vistos juntos com frequência, mas nenhum deles comentou nada a respeito.

Mas, no domingo (13), a socialite e o cantor não se importaram com a exposição e curtiram juntinhos um show do cantor Drake, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em eles se abraçam e trocam beijos.

Em outro flagra, a dupla saiu do local de mãos dadas. Quem estava junto da irmã era Kim Kardashian, que foi tietada por fãs.