SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rosto do Garfield, gato que faz sucesso em tirinhas de quadrinhos, estará estampado em doces e bebidas da We Coffee até o mês de novembro. A cafeteria faz a ação em comemoração aos 45 anos do personagem comilão, que leva humor e ironia em suas falas.

Criado em 1978, nos Estados Unidos, por Jim Davis, o personagem já virou filme, desenho animado e agora serviu de inspiração para o cardápio da confeitaria. Ao todo são cinco novos itens.

Um deles é o Snow Garfield, smoothie à base de chá verde com com pedaços de frutas, finalizado com uma bola de sorvete de tangerina, que sai a R$ 26. Para quem gosta de bebida quente, há o Show me coffee, expresso com creme de ovomaltine, leite integral, creme vegetal e cacau em pó no valor de R$ 23.

Na parte da alimentação, o público encontra doces como o mousse de avelã chamado de Lazy Day -traduzido como "dia preguiçoso" para combinar com a característica do gato- e o Garfield Bread, de cranberry, pistache e chocolate, ambos levam a cara do personagem. Eles saem por R$ 19 e R$ 18, respectivamente.

Há ainda o mil folhas que imita uma lasanha, prato preferido de Garfield, no valor de R$ 18.

Como a cafeteria We Coffee ficou conhecida por sua decoração e se tornou viral nas redes sociais, a decoração não ficou de lado. Ação também criou um cenário instagramável na unidade da Vila Nova Conceição, recriando uma sala de estar com poltrona, onde Garfield está acompanhado de seu ursinho Pooky e o cachorro Odie.

Espalhado pela loja há ainda frases ditas pelo gato, que odeia segundas-feiras, e um mural com diversas versões do personagens feitas por outros artistas.

A ação da We Coffee com a Paramount fica até novembro em todas as unidades.

? We Coffee Liberdade - R. dos Estudantes, 24, Liberdade, região central

? We Coffee Jardim Paulista - Al. Lorena, 1.682, Jardim Paulista, região oeste

? We Coffee Vila Nova Conceição - R. Diogo Jácome, 598, Vila Nova Conceição, região sul

? We Coffee Av. Paulista - Av. Paulista, 1.111 (Edifício Citi Center), Consolação, região central