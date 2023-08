SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias depois de lançar seu novo álbum, "Super", o cantor Jão anuncia turnê por vários palcos brasileiros em 2024 ?inclusive São Paulo, onde toca no Allianz Parque, no dia 20 de janeiro do ano que vem. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta, 17, ao meio-dia.

Na turnê, o cantor percorre os quatro elementos ?água, ar, terra e fogo? representados pelos seus quatro discos, "Pirata" (2021), "Anti-Herói" (2019), "Lobos" (2018) e, agora, o álbum que dá nome à turnê.

Os ingressos, que serão vendidos pelo site Eventim, custam a partir de R$ 72, na cadeira inferior, R$ 135, na pista, R$ 150, na cadeira inferior e R$ 270, na pista premium. Todos esses valores são referentes à meia social, cuja entrada está condicionada à doação de um quilo de alimento não perecível.

Há também as opções Super Club A e B, que custam R$ 720 e incluem ingresso para o show no setor especial, credencial vip, entrada antecipada, ecobag, acesso antecipado à lojinha e poster da turnê.

Também é possível comprar uma experiência inferior, o Vip Package A e B, com ingressos para a pista premium, credencial vip, entrada antecipada e acesso antecipado à lojinha.

O cantor também fará shows em Curitiba, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Belém e Manaus.

JÃO

Quando 20 de janeiro de 2023

Onde Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Preço A partir de R$ 72

Link: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne