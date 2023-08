O Teatro, considerado como um aporte importante no desenvolvimento infantil, é visto como apoio educativo que possibilita às crianças o desenvolvimento de sua criatividade e autonomia, e, neste ano, o Grupo Divulgação celebra 50 anos de espetáculos infantis com a peça “Menina Ventania”, assinado por José Luiz Ribeiro.



No início da história da companhia, carinhosamente apelidada de ‘GD’ por seus integrantes, o Grupo apresentava “A Onça de Asas”, de Walmir Ayala. Na ocasião, Ayala, intelectual de reconhecimento nacional, considerou a montagem do ‘Divulgação’ a melhor representação de seu texto realizada até então.

FOTO: Acervo Grupo Divulgação - Onça de Asas

Para José Luiz Ribeiro, a formação de público é o grande incentivo para a realização do teatro em que a criança é o público principal. Parafraseando o teatrólogo russo e teórico do processo de criação do ator, Constantin Stanislavski, José Luiz avalia que “o teatro infantil é igual ao adulto, mas deve ser melhor, porque precisamos criar na criança uma motivação estética para ela crescer com o teatro”.

Teatro é uma marca para a vida inteira

“O teatro infantil vai marcar uma criança para sempre, sabe? Ela nunca vai sair do teatro sem levar alguma coisa para a vida dela”, é o que Rafaela Stephan, artista e estudante de Publicidade e Propaganda de 20 anos, conta sobre como ela percebe a influência do teatro para as crianças. Ex-integrante do Grupo Divulgação do ano de 2022, Rafaela relatou ao Portal como a arte impactou a história dela: “eu um dia fui essa criança e, quando fui pela primeira vez ao teatro, falei que eu queria fazer aquilo pelo resto da minha vida”. Ela conta também que, ao apresentar para o público infantil, descobriu o seu lugar no mundo: queria transformar vidas através do teatro.

FOTO: Arquivo Pessoal/Renata Vargas - Na ordem: 'Rateca' por Rafaela Stephan, 'Dona Ratona' por Márcia Falabella e 'Ratim' por Dowglas Mota na peça 'O Ratim Conquistador' (2022) de José Luiz Ribeiro

Para José Luiz Ribeiro, diretor da companhia, a criança é o público mais especial, pois é um público absolutamente leal: “Se ela não gostar, começa a brincar e se distrai. E o grande desafio hoje é que nós estamos trabalhando com as crianças pandêmicas, algumas foram criadas na pandemia sem conhecer o teatro, outras se afastaram do teatro. As crianças devem ser reconquistadas!”, ressalta.

A mestre em Comunicação e Identidades na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e professora do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF), Renata Vargas, também foi integrante da companhia até o ano de 1996. Para ela, o teatro infantil é uma dinâmica singular e mágica que atinge espaço inimaginável, pois a criança participa ativamente da peça. “A cada participação, exige do ator uma atuação diferente, isso é instigante e gratificante. A criança não tem filtro, e ela manifesta se gostou ou não. Ela interage, brinca e conversa também.”

"Eu sou tia duas vezes: tia e tia avó. Levei meus sobrinhos para assistirem as peças quando crianças e eles já me viram atuando. Têm peças que eles se lembram até hoje, como ‘Caju Encantado’ (1992) e ‘O Rouxinol do Pescador’ (1991)”, relembra. Atualmente, Renata leva seus sobrinhos-netos para que eles também conheçam a magia do teatro desde cedo.

FOTO: Arquivo Pessoal/Renata Vargas - Sobrinha-neta de de Renata com os personagens 'Mágico' por Pedro Moysés e 'Rotundo' por Igor Santos da peça 'O Ratim Conquistador' (2022) de José Luiz Ribeiro

Reflexão com diversão



“A Menina Ventania” é uma história criada pelo teatrólogo e coordenador do Grupo Divulgação, José Luiz Ribeiro - também diretor do espetáculo. Nesta fábula, o Rei Dudu - imaturo e dominado pela mãe - se perde na floresta quando vai passear com o cachorro Clóvis. Auxiliado pela Ventania - a representação do vento na forma de uma menina, ele acha o caminho de casa e se encontra como governante, passando a ter maior consciência de sua missão - trabalhar para o povo.

“A Ventania vai arejar a cabeça do rei. A história é contada de forma que as crianças possam entender e os pais, refletir”, avalia o autor.

Após o sumiço do rei, a Rainha-Mãe (chamada Intervenção) chama o Capitão Godofredo para empreender buscas pelo monarca. O militar tem a ideia de escalar um grupo de trabalhadores que prestam serviços para o Palácio para fazer a procura. O rei também se transforma após o contato com os representantes do povo.

O texto de José Luiz Ribeiro propõe reflexões, sem deixar o humor de lado em toda a duração da peça. Entre os temas abordados, está a importância da sensibilidade para os diversos sentidos humanos, em uma sociedade em que a imagem (o aspecto visual) prevalece.

Para a atriz e professora Márcia Falabella, que interpreta a Rainha-Mãe, o teatro é uma experiência distinta no cotidiano atual da criança. “É uma oportunidade do ‘ao vivo e a cores’. Traz essa experiência afetiva e estética quando as crianças lidam mais com as telas”, avalia.



O Grupo Divulgação

O Centro de Estudos Teatrais (CET) – Grupo Divulgação é um núcleo de ensino, pesquisa e extensão em artes cênicas, que se iniciou como um grupo de teatro universitário, nascido em 1966, na antiga Faculdade de Filosofia e Letras.

Atuando desde então junto à UFJF, o Grupo Divulgação organiza-se em três núcleos básicos de produção de espetáculos: o de universitários, o de secundaristas e o da terceira idade.

Formado por professores e acadêmicos, o CET se fundamenta como um grupo de pesquisa em artes cênicas, possibilitando, através do ensino, a difusão de conhecimentos e a extensão de uma vasta produção teatral junto às comunidades, visando à inclusão social e a construção de cidadania.

Seu repertório atesta um compromisso com a difusão da dramaturgia universal possibilitando ao público um encontro com reflexões que ao longo dos tempos espelhou o ser humano, seus conflitos, angústias e sonhos. As encenações diversificadas criaram a oportunidade para os atores encontrarem a pesquisa cênica. Cada encenação tem uma visão particular que dialoga com a realidade nacional.

