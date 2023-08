RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um vídeo em que Galvão Bueno, 73, aparece alegrinho na área VIP de uma balada virando uma generosa dose de bebida alcoólica direto na boca --tequila, ao que parece-- viralizou nas redes sociais. O evento aconteceu na noite deste sábado (19), em Jericoacoara, no Ceará.

Publicado pelo próprio Galvão em sua conta no Instagram, o post mostra um homem no palco, oferecendo a bebida a ele, que se aproxima e faz um bico, indicando que está pronto para receber a dose direto da garrafa. As pessoas ao lado vibram, e Galvão parece se divertir.

"Jeri enlouqueceu!", berra o narrador, em direção a uma das câmeras que o filmavam. Ele escreveu a mesma frase na legenda do Instagram, onde seu post já acumulava, na manhã deste domingo, mais de 40 000 curtidas (ainda contando). "Galvãozão tá ON FIRE!", comentou o jornalista da Band Getúlio Vargas. "Minha meta de aposentadoria", escreveu o usuário Antonio Carlos Jr.

O vídeo pode ser visto no seguinte link no perfil oficial de Galvão Bueno no Instagram: https://www.instagram.com/p/CwJGTivBxXq/.