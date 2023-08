SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nora de Faustão, a modelo Schynaider Moura, 35, sabe bem como é a luta de ver um familiar na fila para receber um coração, algo que acontece agora com o apresentador. Em 2022, a filha dela, Anne-Marie, precisou passar por um transplante cardíaco.

Pelas redes sociais, Moura chegou a registrar os momentos que passou ao lado da jovem e alertou sobre a importância da doação de órgãos.

"Dia de celebrar e comemorar um ano de sucesso do transplante cardíaco que deu a ela mais uma oportunidade de viver uma vida saudável. O dia que recebeu seu novo coração, depois de um tempo na fila de espera e muitos dias cheio de altos e baixos, de incertezas, angústia e de muito medo", escreveu ela na legenda de um vídeo.

"Cada dia era transformado em esperança, em força, em fé e em alegria por estar viva e poder lutar essa batalha", destacou Schynaider nas redes sociais. "Transplante de órgãos salva vidas! Salvou a minha filha e deu a ela uma segunda chance."

Fausto Silva, 73, entrou na fila do SUS para um transplante de coração. Internado no hospital Albert Einstein desde o dia 5 de agosto, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e agora aguarda por um doador compatível. No ano passado, Faustão chegou a fazer uma campanha de conscientização para estimular a doações de órgãos ao lado do médico que cuida da sua saúde.