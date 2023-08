SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef-confeiteiro Cesar Yukio vai fechar a sua confeitaria no Tatuapé, após três anos de funcionamento na zona leste de São Paulo. O espaço recebe clientes até este sábado, 2 de setembro. Após a data, os doces de inspiração japonesa podem ser pedidos apenas por delivery.

A Hanami vai virar uma cozinha central da produção de Yukio, que também assina o cardápio de sobremesas de restaurantes da cidade, como Kinoshita, Jojo Ramen, Eat Asia e Hirá Ramen Izakaya.

O serviço de delivery será ampliado, e pedidos podem ser feitos pelos aplicativos iFood, Gurmit e Vou de Nekô, pelo site e pelo WhatsApp. As entregas são feitas em toda a cidade de São Paulo.

Com a mudança, Yukio se dedica às aulas e cursos de confeitaria que oferece. Por enquanto, não há previsão de abrir um novo espaço físico da Hanami.

A casa é especializada na yogashi, confeitaria japonesa que é uma adaptação da pâtisserie internacional ao paladar japonês, que resulta em sobremesas leves, delicadas e com menos açúcar.

Entre as opções do menu estão o bolo de massa chiffon com musse de yuzu (fruta cítrica) coberto com merengue queimado e o pavê de musse de matchá coberto com chocolate ruby e coco. Virou clássico da casa o ichigo shortcake, bolo de massa chiffon coberto e recheado com chantili e morango.

HANAMI CONFEITARIA

Quando Qua. (30/8) a sáb. (2/9), das 12h às 19h

Onde R. Demétrio Ribeiro, 785, Tatuapé, região leste

Telefone (11) 2675-9300 / (11) 93082-2782

Link https://hanamiconfeitaria.com.br/