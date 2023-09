SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na última quinta-feira (31), o empresário Mohamed Al-Fayed, conhecido como Mou Mou, aos 94 anos. Era pai de Dodi Al-Fayed, que morreu em acidente de carro em Paris com a princesa Diana nesta mesma data, há 26 anos.

Ele nasceu em Alexandria, no Egito, e mudou-se para o Reino Unido na década de 1960, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento de Dubai, e mais tarde comprou a House of Fraser, rede britânica de lojas de departamento, incluindo a famosa Harrods, além do hotel Ritz em Paris.

Um serviço funerário foi realizado na Mesquita Central de Londres, no Regents Park, nesta sexta-feira, seguindo as convenções islâmicas de enterrar os mortos dentro de 24 horas.

O ex-sogro de Lady Di apareceu na quinta temporada da série da Netflix The Crown. A produção mostrou como ele conseguiu se misturar nos mesmos círculos que a família real britânica.