SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde deste sábado, dia 2, um pequeno grupo de pessoas presenciou a São Paulo Big Band abrir o palco São Paulo Square. O grupo instrumental tocou por quase duas horas. Em um primeiro momento, apresentou estandartes de jazz, depois a cantora americana Alma Thomas se uniu a eles com o repertório que homenageia Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald.

No final da tarde, mesmo com a chuva, o público saudou o alagoano Hermeto Pascoal, que começou o seu set com dez minutos de atraso. Aos 87 anos, o artista tocou teclado enquanto comandava a banda formada pelo filho, Fábio Pascoal, na percussão, André Marques no piano, JP no saxofone e clarinete, Itiberê Zwarg no baixo e Ajurinã Zwarg na bateria.

Ao longo de quase uma hora, o grupo improvisou como uma banda de jazz, ao mesmo tempo que destacava ritmos brasileiros, como samba, forró e baião.

Por sua vez, a compositora e baixista americana Esperanza Spalding esperou a chuva cessar para começar o seu set com trinta minutos de atraso. Vestindo uma camisa contra o marco temporal, ela começou a noite lendo um texto sobre os perigos das mudanças climáticas e dedicou o show aos povos originários.

Quem imaginou um show sisudo depois do tom da introdução teve uma surpresa agradável. Acompanhada por um grupo de quatro bailarinos, além da banda formada por bateria, guitarra e saxofone, ela se dividiu entre o baixo elétrico e acústico na primeira metade do show, depois assumiu a faceta vocalista, e até arriscou alguns passos de dança.

O repertório se baseou principalmente no disco "12 Little Spells", de 2019. Para encerrar, Esperanza e os bailarinos fizeram o quadradinho do funk ao som de "You Have to Dance".

Entre os shows, o São Paulo Square contou com uma banda itinerante e um corpo de baile, que vestia a moda da década de 1920. Essa programação acompanha a proposta do palco, cuja arquitetura foi inspirada em construções históricas da cidade, como o Theatro Municipal e a estação da Luz.