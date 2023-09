SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Amazonas intensificou, nesta segunda-feira (4), as investigações sobre o desaparecimento de Paul Staehle, norte-americano que participou do reality show "90 Dias para Casar". Neste domingo (3), equipes de bombeiros reforçaram as buscas na região da Amazônia, após receberem uma mensagem do Staehle na última semana. As informações são do G1.

O drama começou na quinta-feira (31), quando ele enviou mensagens à sua família, relatando que estava perdido na floresta amazônica. Sua mãe, Edna Staehle, deu detalhes à imprensa americana no dia seguinte. Staehle, que estava viajando pelo Brasil desde o final de julho, teve seu desaparecimento registrado pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT), localizada em Manaus, no sábado (2).

Nesta segunda, o Corpo de Bombeiros do Amazonas informou que foi acionado após um amigo de Paul ter recebido informações sobre a suposta localização dele. "Na ocasião, o turista havia enviado uma localização para o celular de um amigo, que entrou em contato com a Polícia Civil informando o desaparecimento dele", relatou a corporação, apontando que a localização indicava que Paul estava em uma pequena ilha no Rio Negro.

Equipes especializadas em busca e resgate em ambiente de selva foram enviadas ao local no domingo (3) para realizar buscas. No entanto, até o momento, Staehle não foi encontrado.

Staehle ficou conhecido por sua participação no programa de televisão "90 Dias para Casar", em que se envolveu com a amazonense Karine Martins. O casal, que inicialmente se comunicava através de um tradutor online devido às barreiras linguísticas, se casou em novembro de 2017. Atualmente, eles são pais de dois filhos.