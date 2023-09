SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de enfrentarem um fim de semana de tempestades no Deserto Black Rock, nos Estados Unidos, os participantes do festival Burning Man agora enfrentam um engarrafamento quilométrico para deixar o local.

O tempo no trânsito para sair do local do evento chega a três horas. Segundo cálculos oficiais, 73 mil pessoas participaram do festival.

Por causa da chuva, a organização do Burning Man impediu que muitas pessoas deixassem o deserto durante o fim de semana, estabelecendo também um limite de velocidade para os automóveis.

A organização do evento também orientou que os participantes, todos ilhados, estocassem água e combustível, garantindo mantimentos para o tempo em que ficassem abrigados no deserto.

Burning Man é um festival contracultural e exotérico que acontece todos os anos no deserto desde 1986.

Leon Rice, de 32 anos, morreu durante a chuva que castigou o deserto, transformando a região em um lamaçal. A causa da morte ainda não foi informada.