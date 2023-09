SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde fevereiro, Pitty está viajando o país com a turnê "ACNXX", que celebra os 20 anos do disco "Admirável Chip Novo". A próxima parada em São Paulo será neste sábado, no The Town, quando dividirá a noite do rock com Foo Fighters, Garbage e Yeah Yeah Yeahs.

Para a data, ela prepara uma apresentação especial em três atos. O primeiro revisita o álbum de 2003, o segundo mergulha na setlist de "Espelhos - Versões Completas de Admirável Vídeo Novo", projeto com covers gravados em 2004. Por fim, Pitty fará um passeio pelo restante da discografia, que inclui cinco discos de estúdio.

Os arranjos serão transformados graças à participação da Nova Orquestra, formada majoritariamente por mulheres, incluindo a maestrina. Fundado em 2016, o grupo cria pontes entre o clássico e o popular ao se debruçar sobre a discografia de Rita Lee, Cazuza e Los Hermanos. Depois de acompanhar o grupo, a baiana decidiu fazer o convite para o palco Skyline.

"Não será nada formal. A Nova Orquestra é bem urbana. Eles desconstroem ideias estereotipadas e mostram como os instrumentos clássicos podem ser aplicados no contexto popular", diz Pitty. Até o The Town, a turnê "ACNXX" revivia o formato de banda punk, composta por guitarra, baixo e bateria.

O convite do festival representou a oportunidade de incrementar a sonoridade das músicas, além de coroar o momento de celebração. Ainda que muitas melodias do álbum de estreia tenham atravessado décadas no repertório da artista, como "Teto de Vidro" e "Máscara", outras não apareciam na setlist havia bastante tempo. Neste ano, ela incluiu, de acordo com a ordem do disco, "Do Mesmo Lado", "Só de Passagem" e "I Wanna Be".

"O disco tem uma coisa muito doida, porque metade das músicas foram single, então as pessoas conhecem por causa do videoclipe", diz. Ao revisitar a época que mudou os rumos de sua carreira --e marcou a música no novo milênio--, Pitty encontrou mais material nunca lançado, para a alegria dos fãs.

Em 2004, ensaiou algumas versões de músicas que admirava para incluir no DVD "Admirável Vídeo Novo". A ideia era propor um mergulho nos sons que a formaram enquanto uma artista que flerta com diferentes searas do rock.

Depois de encontrar os arquivos originais, ela convocou o produtor musical americano Jack Endino, conhecido por ter trabalhado com Nirvana e Soundgarden, para remixar e remasterizar as faixas. No disco de 11 músicas, "Espelhos - Versões Completas de Admirável Vídeo Novo", há covers de Cyndi Lauper, Velvet Underground, B-52s e Beatles, além de ídolos nacionais, como Devotos.

O nome da obra faz referência ao exercício de se enxergar no trabalho de alguém. "É o apanhado de uma vida inteira. Pinçamos coisas para as pessoas entenderem o contexto do 'Admirável Chip Novo'." Pitty encontrou o seu caminho no mainstream sem se render às tendências do mercado ou abrir mão de sua independência criativa.

Quando montava o roteiro da turnê "ACNXX", entendeu que queria contar uma história mais sensorial do que visual. Entre as canções, há interlúdios em formato de áudio que buscam transportar o público para o momento em que as músicas foram gravadas. "Muita coisa mudou em questão de comunicação e tecnologia. Conto uma história através desses áudios, da textura do som do telefone."

Há uma abordagem mais minimalista em contraposição aos jogos de luzes e às projeções imersivas tão comuns hoje nessas megaproduções. Com a digitalização crescente, Pitty propõe um resgate do analógico. "Quero propor outra abordagem visual do show, tirar o foco da pirotecnia e explorar outros sentidos. Uso muito tecido no cenário, é uma coisa mais física, de conseguir 'pegar', em vez de usar o telão o tempo todo."

Ela cuida de todos os detalhes da carreira. Cada fase é uma oportunidade de pôr as mãos na massa e tentar propor algo diferente, tanto para seu público mais fiel quanto para os que chegam agora.