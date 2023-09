SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bel Moreira, 24, saiu de uma maratona de novelas infantis do SBT depois de cinco anos em "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça" e estava nesta quinta-feira (7) curtindo o The Town. Colega de emissora de Larissa Manoela, as atrizes conviveram juntas praticamente "a vida toda, desde que fizemos Noviça Rebelde".

Bel disse que os problemas vividos na família --a polêmica que envolveu o patrimônio de Larissa e os pais-- nunca foram transparentes a quem convivia: "eles sempre foram muito reservados". "A gente não sabia de muito que acontecia", contou ela ao F5.

Ela disse que, diante da situação, apoia a amiga. "Sempre vou estar do lado da Lari, ela é minha irmã do coração", disse. "Também não ultrapasso nenhum limite, respeito o espaço dela", acrescentou.

Em fevereiro, Bel surpreendeu quando disse a Silvio Santos, que ainda apresentava seu programa, que tinha uma "namorada", a produtora Halana Lacerda, de quem está noiva desde julho. "A partir do momento em que eu me assumi, minha vida mudou e, consequentemente, minha carreira deu uma guinada", comentou ela.