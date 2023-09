SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sucesso dos programas culinários levou ao estrelato uma série de profissionais que já tinham fama no meio gastronômico, mas que expandiram seus nomes no conhecimento do público. Entre eles, Paola Carosella, Erick Jacquin, Henrique Fogaça, Bela Gil, Claude Troisgros, Helena Rizzo, Olivier Anquier e Rodrigo Oliveira são apenas alguns daqueles que migraram da cozinha para a TV.

Mas o caminho inverso também tem acontecido. Nomes famosos pelo trabalho na TV, nos esportes ou na música também estão por trás de restaurantes, bares e cafeterias, ainda que não necessariamente na cozinha. Desde Garrincha e Elza Soares na década de 1970 até o ator Milhem Cortaz, dono da padaria Cortaz O Pão, o movimento tem se tornado cada vez mais comum.

Veja a seguir espaços em São Paulo que têm celebridades entre seus sócios:

*

Actors Burguers

A hamburgueria ganhou certo hype em sua inauguração quando anunciou o ator Caio Castro como um de seus criadores, ao lado do chef Edu Guedes. A aposta da casa são os smash burgers, que se tornaram febre na capital paulista e já fazem parte do cardápio de uma variedade de hamburguerias. No empreendimento de Castro, além da comida, é possível treinar em uma academia que fica na sobreloja. Os preços variam de R$ 15 a R$ 18 (hambúrgueres) e R$ 8 a R$ 10 (batatas fritas).

R. Teodoro Sampaio, 900, Pinheiros, região oeste, @actorsburguers

Altar Cozinha Ancestral

O restaurante pernambucano comandado pela chef Carmen Virgínia, que apresenta o programa Uma Senhora Panela, no GNT, ganhou a atenção do público quando abriu em São Paulo com a cantora Luísa Sonza como sócia. A intérprete de músicas como "Cachorrinhas" e "Combatchy" já chegou a cozinhar no espaço. O cardápio tem pratos como a galinha cabidela (R$ 75), feita com molho pardo, fava, farofa bolão e batata-doce, e as empadas de vatapá com camarão e queijo do reino (R$ 42) entre os destaques.

R. Medeiros de Albuquerque, 270, Vila Madalena, região oeste, @restaurantealtarsp

Candy Sushi Bar & Club

Mistura de balada com sushi bar, o espaço nos Jardins tem entre seus sócios a atriz e cantora Cleo, outrora conhecida como Cleo Pires. Quem optar por conhecer o restaurante pode visitar a casa de quinta a sábado, das 19h às 23h, e provar pratos como filé-mignon com purê de cará (R$ 75) e carpaccio de polvo (R$ 96). A partir das 23h, a cozinha dá lugar à balada, que mantém parte do menu do bar.

Al. Lorena, 2.119, Cerqueira César, região oeste, @candysaopaulo

Dembow

O cantor colombiano de reggaeton Maluma investiu na linha de smash burgers e emprestou o seu nome a uma marca própria, que funciona apenas por delivery na Colômbia, no México, no Peru e no Brasil. Em São Paulo, o menu é composto por hambúrgueres, cachorros-quentes e sobremesas como brownie. O combo que inclui cheeseburger, batata frita e bebida sai a partir de R$ 39,90.

R. Abolição, 105, Bela Vista, região central, @dembowbymaluma. Delivery via iFood e Rappi

Restô

Localizado dentro da balada Galeria Café, o restaurante tem entre os sócios o ator e cantor Cláudio Lins. O menu é desenhado pela chef carioca Roberta Ciasca, do Miam Miam, com intervenções da chef da casa, Daniela Sardinha. Os destaques ficam por conta do espaguete com camarões, acompanhado de berinjela, tomate-cereja, aliche, pimenta e rúcula, além de farofa crocante de pão (R$ 69).

Pça. Benedito Calixto, 103, Pinheiros, região oeste

Splash Bebidas Urbanas

A rede de cafeterias conta com a apresentadora Sabrina Sato entre os sócios e está espalhada em diferentes pontos da cidade, em bairros como Pinheiros, Mooca, Santana, Saúde, Tatuapé e também em municípios paucomo Osasco, Jundiaí, Mauá, entre outros. As cafeterias contam com cardápio padronizado típico de redes do gênero, com frapês a partir de R$ 21,90, pão de queijo a R$ 6,90 e coxinha de pernil a R$ 11,90.

Av. Dr. Antônio Maria Laet, 566, Parada Inglesa, região norte, @bebasplash