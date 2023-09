RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Protagonista de "Amor Perfeito", Diogo Almeida diz que se despedir de Orlando vai ser mais complicado do que imaginava. A novela de Duca Rachid e Júlio Fischer, que entra em sua reta final é um marco em sua carreira.

O ator, que também é psicólogo, entrou para o time de galãs da Globo e comemora o primeiro papel expressivo na televisão, após 15 anos de trabalho. Ele fez pequenas participações em produções como "Duas Caras" (Globo, 2007-2008), "Promessas de Amor" (Record, 2009), "Jezabel" (Record, 2019) e "Brasil Imperial" (Prime Video, 2020).

Apesar de tudo levar a crer que seu personagem termine ao lado de Marê (Camila Queiroz), Diogo não dá spoiler. Só diz que Orlando terá atuação decisiva nos últimos capítulos. "Quem assistir, verá", brinca o ator, que faz mistério sobre novos projetos e diz que não tem pressa para se estabelecer de vez na profissão. "Não sou ansioso".

Discreto sobre a vida pessoal, Diogo evita falar de relacionamentos (ele teve um trelelê com Cissa Guimarães em 2016), mas reconhece que a novela o catapultou a um outro patamar, no que diz respeito às cantadas que recebe. "Nada demais", minimiza, tentando não ser blasé.

Ele parece realmente incomodado em falar sobre beleza, poder de atração e assuntos do tipo. É daqueles que preferem ressaltar "como é bom ter o trabalho reconhecido". "Tenho gravado muito e quase não saio de casa. Quando saio, as pessoas me reconhecem direto. As minhas caminhadas pela praia já não são mais as mesmas", afirma.

Uma das frases que mais ouve é "Nossa! Na novela você não parece ser tão grande". (Ele mede quase 1,90m). Diogo ri, e mais uma vez desconversa. "O bacana é que a identificação tem sido imediata. É gostoso ter esse reconhecimento. Tem me feito bem", conclui.