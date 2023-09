Chiquinho Scarpa, 71, segue na UTI, consciente e com quadro clínico estável, segundo novo boletim médico divulgado hoje pelo hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or.

O empresário foi internado no domingo, para tratamento de uma suboclusão intestinal, e está sob os cuidados da médica cardiologista e intensivista Profa. Dra. Ludhmila Hajjar e do cirurgião Antônio Luiz Macedo.

O Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, informa que o paciente Francisco Scarpa Filho (Chiquinho Scarpa) permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva para tratamento clínico de suboclusão intestinal, desde domingo (10/9). Seu estado clínico geral é bom, ele está consciente, recebendo medicamentos e com dieta controlada. O paciente está sob os cuidados da médica cardiologista e intensivista Profa. Dra. Ludhmila Hajjar e do cirurgião Antônio Luiz Macedo. Neste momento, não há previsão de alta. Nota do hospital Vila Nova Star

Chiquinho foi hospitalizado por complicações de uma diverticulite que tratou em 2022. À época, ele chegou a ficar internado por sete meses no hospital Sírio-Libanês.

Ao UOL, Lili Riskalla, namorada do empresário, disse que não há previsão de procedimento cirúrgico no tratamento.