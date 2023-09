SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro formalizou uma denúncia contra o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, que agrediu o ator Victor Meyniel. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (12) e confirmou a manutenção da prisão preventiva do acusado. As informações são do jornal O Globo.

Na última sexta-feira (8), a Polícia Civil do Rio de Janeiro já havia indiciado Alexandre. No mesmo dia, Meyniel prestou um novo depoimento e negou ter ameaçado o estudante ou ter agido de maneira inadequada em relação a uma amiga do estudante, Karina Carvalho.

De acordo com o promotor de Justiça Roberto Saad Alves da Costa, "o denunciado, de forma consciente e voluntária, proferiu ofensas à dignidade de Victor Meyniel Rocha, motivadas por sua orientação sexual". O promotor acrescentou que Yuri de Moura Alexandre "falsificou sua identidade com o intuito de obter vantagens pessoais, alegando, quando detido pelas autoridades policiais, ser um militar da Aeronáutica".

A denúncia agora segue para apreciação do juiz da 27ª Vara Criminal, Flávio Itabaiana, e o estudante está sendo acusado de lesão corporal, falsa identidade e injúria por homofobia.

Meyniel e Alexandre se conheceram na noite do dia 1º de setembro em uma boate próxima ao prédio onde Yuri reside em Copacabana, no Rio de Janeiro, e depois foram para o apartamento do estudante. No entanto, um desentendimento entre os dois resultou em uma agressão à entrada do edifício, com Victor sofrendo vários socos no rosto. Yuri foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva na última segunda-feira (4).

Victor Meyniel é conhecido por sua atuação no filme "Meus 15 Anos", da Netflix, e na série "Queens of Brazil", do canal TBS.