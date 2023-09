SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lily Nobre, 21, é o segundo nome confirmado em A Fazenda 15 (Record), na manhã desta quinta-feira (14). Ela é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom e investe na carreira de cantora.

"Quero que o público conheça mais da Olívia, então minha expectativa está alta, quero que dê o que falar. Nunca vivi essa experiência, vai ser bem legal."

Ela é carioca e tem singles lançados de trap, rap e hip hop. No começo deste ano, ela afirmou ter sido vítima de um abuso sexual durante uma festa e ficou afastada das redes sociais.

O modelo carioca Yuri Meirelles, 22, que ficou conhecido por protagonizar cenas de sexo oral com Anitta num clipe, foi o primeiro nome confirmado em A Fazenda 15. Ele ficou conhecido ao protagonizar cenas de sexo oral com Anitta no clipe de "Funk Rave".