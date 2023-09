RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cantora da banda a Cavaleiros do Forró e apresentadora do programa "Kally a Boca", Kally Fonseca, 30, é mais um nome do elenco de A Fazenda 15. Expansiva e contestadora, a potiguar tem tudo para centralizar as polêmicas do reality rural da Record e ganhar a simpatia (ou não) do público.

O sonho de entrar na atração era antigo de Kally. No ano passado, ela chegou ter seu nome cotado na edição, vencida por Bárbara Borges, mas acabou não entrando no grupo dos peões. Com 407 mil seguidores no Instagram (antes de entrar em A Fazenda), a cantora não é novata em realities. Ela se aventurou no Se Sobreviver, Case, do Multishow, deste ano, com o companheiro Alencar William.

Kally nasceu e morou até adolescência em Goianinha, a 60 km de Natal. Começou a cantar aos nove anos, em um show de calouros, e aos 11 gravou seu primeiro DVD. Já fez parte das bandas Forró Safado e Santropê e gosta de cantar também outros ritmos em seus shows

A pré-estreia da nova edição de A Fazenda está marcada para a próxima segunda (18), com a revelação ao vivo dos peões que farão parte do Paiol. A 15ª temporada do programa terá com dez participantes no Paiol e 18 no elenco oficial.