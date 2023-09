SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kamila Simioni, 37, influenciadora mineira e empresária, é mais um nome confirmado em A Fazenda 15 (Record), na tarde desta quinta-feira (14). Ela já tem histórico com o reality.

Kamila ficou conhecida após ter se envolvido com Tony Salles, do Parangolé, marido de Scheila Carvalho, do É O Tchan. O caso ocorreu em 2013, enquanto a ex-dançarina estava confinada no mesmo reality. O caso ganhou repercussão nacional e foi parar na Justiça.

A influencer chegou a ser processada por difamação e danos morais pelo casal, que continua junto até hoje.

Kamila começou a empreender aos 28 anos, em seu primeiro espaço de beleza. Ao longo dos anos, conquistou seus seguidores nas redes sociais.

A pré-estreia da nova edição de A Fazenda está marcada para a próxima segunda (18), com a revelação ao vivo dos peões que farão parte do Paiol. A 15ª temporada do programa terá com dez participantes no Paiol e 18 no elenco oficial.