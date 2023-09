ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A transmissão da estreia de Neymar pelo Al-Hilal, time de futebol da Arábia Saudita, subiu os índices de audiência da Band nesta sexta-feira (15). A goleada contra o Al-Riyadh por 6 a 1 fez a emissora do Morumbi vencer o SBT, e chegar a ficar perto da Record, que ocupou a vice-liderança no horário.

Segundo dados prévios, obtidos pela reportagem, a partida narrada por José Luiz Datena com comentários de Rafael Oliveira e Neto, cravou 3,2 pontos de média com picos de 5 na Grande São Paulo, principal mercado de televisão e referência para investimentos do mercado publicitário.

Cada ponto equivale a 207 mil indivíduos. O jogo foi ao ar das 14h50 às 17h.

No mesmo horário, o SBT conseguiu 2,7 pontos com a reprise da novela "Rebelde" (2004) e o programa de celebridades Fofocalizando. A Record, com o fim do Balanço Geral SP e a reprise da trama bíblica "Os Dez Mandamentos" (2015-2016), marcou 6 pontos.

A Globo liderou com "Mulheres de Areia" (1993) e a Sessão da Tarde, com 11 pontos. A Band também ganhou da RedeTV!, que mostrava o A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, que ficou com apenas 1 ponto.

Além da Band, o canal Goat exibiu a partida no YouTube. Al-Hilal 6 x 1 Al-Riwady teve narração de Guilherme Lage e comentários de Antonio Tabet e Leandro Boudakian e chegou a pico de 190 mil telespectadores simultâneos, mesmo com a transmissão em TV aberta.

Band e Goat tem os direitos exclusivos da Liga da Arábia Saudita. Ambos os contratos são por duas temporadas e válidos até 2025.