SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bancária Ingrid Lana publicou uma nova nota neste sábado (16) sobre o caso envolvendo o jogador Antony. Ela afirma que nunca se envolveu amorosamente com o craque do Manchester United e que não houve nenhum tipo de relação consensual com ele.

A nota foi enviada ao F5 pelos advogados de Ingrid. Segundo o texto, ela está muito abalada psicologicamente.

Na versão da bancária, ela já estava em Lisboa quando Emerson, o irmão de Antony, a convidou para ir até Manchester. Ela diz que estava "acreditando que trataria exclusivamente de negócios financeiros e nada além disso".

"No local Antony tentou beijar Ingrid Lana que de pronto negou. Mediante a negativa, o jogador a empurrou, momento em que a nossa cliente bateu com a cabeça na parede. Como já informado por Ingrid, ela nunca se envolveu amorosamente com o jogador Antony, nunca foi amante do mesmo, constituindo apenas uma relação de amizade", diz a nota, assinada pelo advogado de defesa, Marcelo Maluf.

"Pelo laço de amizade entre Ingrid e o jogador, no primeiro momento ela o defendeu das acusações que o próprio sofreu", afirma outro trecho da nota. "Contudo, após ter o conhecimento do que aconteceu com a outra mulher envolvida, Ingrid decidiu se pronunciar, ficando ao lado daquela. É plausível e aceitável a alteração do posicionamento de uma pessoa frente a qualquer situação ou aos seus pares, assim como fez a Ingrid."

A nota volta a afirmar que nunca houve nenhum tipo de relação consensual entre Ingrid e Antony e que a intenção, no momento, é se afastar da história. "Até o presente momento, Ingrid Lana não tem nenhuma pretensão de processar o jogador Antony, sendo que a sua única intenção é desvincular a sua imagem com a do atleta e para isso, já estão sendo tomadas as providências cabíveis", finaliza.

Procurado pela reportagem, o advogado de Antony afirma que o jogador nega as acusações, inclusive de agressão, e que não irá comentar a nota.