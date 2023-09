SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Samuel de Assis foi o grande vencedor da Batalha do Lip Sync deste domingo (17). No quadro do Domingão com Huck, o ator de "Vai na Fé" (Globo) deixou a plateia extasiada com sua dança ao som de Ludmilla e superou Nicolas Prattes na avaliação final.

Para garantir a vitória, Assis soltou o corpo todo e se entregou na interpretação do sucesso "Socadona". "Esse negócio é muito doido. Eu estou muito nervoso, estava me tremendo muito, mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, de poder me apresentar em um programa como esse. Fazer com que outras crianças pretas se sintam representadas", disse ele, logo após ser declarado o campeão deste domingo. "Ninguém melhor que Ludmilla para me ajudar nessa representatividade toda."

Na batalha em si, houve mais números musicais. Assis também prestou uma homenagem ao cantor Xanddy, enquanto Prattes optou por uma performance dedicada à icônica Xuxa.

Nas redes sociais, o desempenho de Assis não passou despercebido, com o público elogiando sua desenvoltura na dança e a forma como ele incorporou a essência da música de Ludmilla.