SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Puglisi morreu nesta segunda-feira (18), aos 35 anos, em um acidente em casa. A notícia deixou muitas celebridades em choque, já que ele era conhecido como "dentista dos famosos", título que fazia questão de mostrar nas redes sociais, ao publicar diversas imagens com seus clientes, como Juliette, Neymar e Jade Picon.

Puglisi era formado em Odontologia pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), em São Paulo, e representava a quarta geração de sua família dedicada à profissão, conforme o site oficial da empresa em que trabalhava. Ele desempenhava o cargo de diretor clínico no Instituto Odontológico Guy Puglisi (IGP), uma clínica de luxo especializada em cuidados bucais na capital paulista. Sua expertise incluía o planejamento de reabilitações complexas e procedimentos estéticos de alto padrão voltados para a saúde bucal.

Nas redes sociais e nos cursos que ministrava, Rafael se descrevia como um reabilitador oral com especialização internacional em odontologia estética. Tornou-se conhecido por aprimorar os sorrisos de diversas celebridades brasileiras, entre elas Neymar, Whindersson Nunes, Rodrigo Faro, Juliette, Jade Picon e Marina Ruy Barbosa.

Na vida pessoal, o contato com famosos atravessava fronteiras: Puglisi também compartilhava uma amizade próxima com o astro do futebol Neymar. Em 2017, ele revelou que os dois tinham o costume de jogar pôquer juntos e, claro, cuidar do tratamento dental do jogador, que incluiu as renomadas lentes de contato dentárias, popular entre as celebridades.

Em 2020, a atriz e cantora Larissa Manoela também confiou em Puglisi para um procedimento semelhante, investindo mais de R$ 50 mil para aprimorar o alinhamento de seus dentes.

Ele também foi o primeiro namorado da influencer Shantal Verdelho, que lamentou a morte em post no Instagram. "Meu Deus, meu primeiro namorado. Vivemos muita coisa juntos, descobrimos muita coisa juntos, aprendi muito com você e confesso que vivi muitas emoções. Que Deus o tenho, tenho muita certeza que você viveu e se divertiu muito nesta vida, intensa e preenchida. Jamais esquecerei", escreveu ela.

Nas redes sociais, Rafael era uma figura ativa, compartilhando frequentemente procedimentos dentários de seus clientes. Além disso, suas postagens refletiam seu amor por viagens, com imagens de destinos como Fernando de Noronha, Londres e Doha durante o último ano.

No final de 2022, Rafael Puglisi realizou um de seus sonhos ao assistir a uma Copa do Mundo. Durante a mesma viagem, explorou outros destinos na Ásia. "Foram 26 dias viajando... com meus amigos de infância, irmãos de uma vida, agradeço a Deus a possibilidade de realizar um sonho de criança: ver a Copa do Mundo", escreveu ele, em post no Instagram, na ocasião.

Outra paixão do dentista era a natação, que, de forma trágica, se relaciona com sua morte. Segundo informações, ele estava se preparando para um mergulho em sua piscina quando ocorreu o acidente fatal. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas, infelizmente, ele chegou sem vida ao hospital.