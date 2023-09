SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu aos 83 anos o ator Harildo Déda, diretor de teatro e considerado um dos principais nomes das artes cênicas na Bahia. A informação foi confirmada pela Escola de Teatro da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, na qual ele era professor aposentado.

"Este mestre será eternamente lembrado como um dos pilares de nossa instituição, e sua influência inestimável na nossa arte e ensino perdurará", disse a instituição em nota divulgada nas redes sociais.

O velório será realizado no Teatro Martim Gonçalves às 11h desta terça-feira, dia 19. Depois disso, o corpo será levado para Sergipe, terra natal de Déda, onde ele será sepultado.

Déda decidiu virar ator ainda criança na cidade de Simões Filho após assistir "A Noiva de Frankenstein", o primeiro longa que viu na vida.

Ele participou de cerca de 70 peças e dirigiu mais de 20 espetáculos. Além disso, atuou em séries de televisão como "O Pagador de Promessas", "Dona Flor e seus Dois Maridos" e "Carga Pesada " .

No cinema, deu vida a personagens em filmes como "Tieta do Agreste", "Central do Brasil" e "Cidade Baixa".