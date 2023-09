SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef Renata Vanzetto abriu mais um negócio em São Paulo, o seu décimo. Desta vez, não é um restaurante ou bar, mas uma loja de utensílios de cozinha e comida pronta para levar para casa.

A Mercearia Maravilha abre as portas nesta quarta-feira, dia 20, vendendo itens desenhados pela própria Vanzetto, como prato em formato de ovo frito, colher com a forma de um cogumelo, porta-copos, toalha de mesa, jogo americano, manteigueira e saleiro.

O espaço funciona em um anexo do restaurante Muquifo, na Bela Cintra, bairro onde estão concentradas suas casas. Também é possível comprar online, no site merceariamaravilha.com.br, com entrega para todo o país.

No cardápio de comidas prontas encontra-se conservas, molhos congelados, manteigas artesanais e pimentas ?alguns deles, ingredientes usados em pratos de seus restaurantes.

Há ainda bolos e doces diversos que podem ser provados por lá, como a chamada torta ridícula, uma das receitas mais famosas da chef, feita com morangos.

Seus outros empreendimentos são os restaurantes Ema, Mico, Matilda Lanches, Muquifo, Mé Taberna, Mi.Ado, MeGusta Bar, Pescadora (em Ilhabela, no litoral) e um bufê.

MERCEARIA MARAVILHA

Quando Ter. a dom., das 11h às 23h

Onde R. Bela Cintra, 1.569, Cerqueira César, região oeste

Telefone 11 99480-0474

Link: https://merceariamaravilha.com.br

Instagram @mercearia.maravilha