SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir do dia 4 de outubro, a mostra "A Magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade" entra em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. A programação segue até o dia 30 do mesmo mês e conta com a exibição de 29 filmes da Pixar, todos dublados em português.

O estúdio homenageado pelo CCBB é responsável por animações como "Toy Story", "Wall-E", "Monstros S.A" e "Vida de Inseto", todas exibidas na mostra.

Uma sessão gratuita de curta-metragens da Pixar marca a abertura da programação, às 16h da próxima quarta-feira. Em seguida, às 17h, quem quiser assistir a "Os Incríveis" pode garantir os ingressos no site ou na bilheteria do local por R$ 10 ?valor da modalidade inteira. As vendas online abrem às sextas-feiras, com bilhetes para as sessões da semana seguinte.

Além dos filmes, a programação conta com um debate entre a crítica de cinema Flávia Guerra e o crítico e pesquisador de cinema Carlos Primati, com mediação do curador Eduardo Reginato. A conversa acontece às 17h40 do dia 14 de outubro, logo após a exibição de "Monstros S.A", e tem entrada gratuita.

Nos domingos 8 e 29, sempre às 14h30, são oferecidas oficinas para a confecção de bonecos articulados feitos de papel. As atividades são livres e gratuitas, e a retirada de ingressos deve ser feita com 1h de antecedência.