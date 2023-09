SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon acaba de pôr no ar o site da versão brasileira da plataforma Audible, que terá seu lançamento oficial no país no mês que vem.

É a maior e mais popular plataforma de audiolivros em atividade no mundo, em parte porque sua operação global é controlada pela gigante do varejo virtual.

O site aterrissou no Brasil ainda em fase de testes, conforme estampado em sua página principal, mas deve contar com mais de 100 mil títulos em catálogo na operação completa.

A assinatura custará R$ 19,90 por mês, após um período inicial de 30 dias, que deve ser prolongado para clientes Amazon Prime.

O mercado brasileiro de audiolivros ainda é tímido. Os livros digitais, como um todo, representam apenas 6% do faturamento total do setor editorial hoje --e a maior parte desse bolo vem de ebooks.

Mas a concorrência já conta com empresas como a sueca Storytel e a nacional Tocalivros, além da Supersônica, que acaba de entrar em atividade com títulos selecionados, lidos por artistas brasileiros de renome.